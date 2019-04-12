"Можу собі дозволити": Зеленський заявив, що не поважає Порошенка

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський заявив, що втратив повагу до свого опонента на виборчих перегонах, чинного глави держави Петра Порошенка через образи на свою адресу.

Так він пояснив телефонну перепалку, яка розгорілася між ними в ефірі програми "Право на владу" 11 квітня, передає "Страна".

"Ця людина стільки разів сказала, що я маріонетка і наркоман, що у мене немає до нього поваги. У мене є повага до інституту президентства, але не до нього. Оскільки це всенародно обраний президент. Але на моральному рівні, чисто людському, я вважаю, що він просто ображає", – висловився Зеленський.

Новини Порошенко відмовився коментувати перепалку із Зеленським

Володимир Зеленський Hyser

За словами шоумена, він любить розмовляти з людьми на рівних. "Мені не подобається, коли мене ображають. Й оскільки я поки що не президент, можу дозволити собі бути собою до кінця", – додав він.

"Якщо народ України підтримає мене на виборах, і ви б зі мною розмовляли, і я був неправий, я б ніколи не ставився до вас зверхньо. Я багато років дуже відома людина. І я завжди фотографуюся з людьми, завжди розмовляю. Завжди чую про своїх недоліки, ніколи не грублю", – запевнив кандидат у президенти.

Зеленський також розповів, що має досить серйозну витримку, проте довго терпіти не буде.

"Я прощаю по-людськи будь-яку людину. Мене можна кілька разів образити, але у мене більше немає щік. Я підставив ліву, підставив праву, але я ж жива людина. Зі мною так розмовляли, і я відповів так, як вважав за потрібне", – підсумував він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Порошенко викликав свого опонента на виборчих перегонах Володимира Зеленського приїхати увечері 11 квітня на дебати в студію телеканалу "1+1". Однак той відповів відмовою, заявивши, що вже летить у Париж для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Скандальний ефір, в якому розгорілася суперечка між Зеленським і Порошенком, викликав бурхливу реакцію в мережі. Думки українців розділилися.

На сторону Порошенко стала також лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка заявила, що Зеленський принизив.

Спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков виправдався за перепалку з Порошенком в ефірі програми "Право на владу". Він списав усе на надмірну емоційність Зеленського і стрес через велику кількість бруду на його адресу.

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