"Можу призначити вас директором психлікарні": Фірсов відповів на звинувачення в покриванні "корупціонера"

Виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов відповів на звинувачення нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського.

Нардеп заявив, що той покриває Андрія Мальованого, який обіймає посаду начальника управління екології та природних ресурсів КМДА. У свою чергу Фірсов різко висловився про це на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що не має жодного відношення до цього управління Київської міської державної адміністрації.

Новини Під Києвом екснардеп побився з охоронцем і звинуватив у цьому переселенців із Криму і Донбасу

Єгор Фірсов і Олександр Дубінський Колаж

"Олександре, поясніть, будь ласка, яке відношення голова екоінспекції має до КМДА та його співробітників? Як я можу когось туди призначити чи звільнити? Ви взагалі розумієте різницю між екоінспекцією та ОДА/КМДА? Ви Конституцію читали? Відкрию вам секрет. Із тим же успіхом, з яким я можу призначити чи звільнити пана Мальованого, я можу вас призначити директором психлікарні імені Павлова чи віцекоролем Індії. Як ви закони ухвлюєте взагалі з таким рівнем компетентності?" – написав Фірсов.

Також він прикріпив скріншот зі звинуваченнями на свою адресу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Офіс президента намагається виправдати президента Володимира Зеленського за візит в Оман, заявляючи, що той "максимально швидко" повернувся в Україну після авіакатастрофи в Ірані. Однак у цих твердженнях є низка нестиковок.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!