"Можу пофарбувати ларьок": Коломойський відхрестився від ініціативи Зеленського по Донбасу

Український олігарх Ігор Коломойський прокоментував ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо інвестування Донбасу.

Як написала в Facebook журналістка видання "Новое Время" Христина Бердинських, на момент заяви українського лідера Коломойський ще не знав про свою роль у цьому процесі.

За словами бізнесмена, він не зустрічався із Зеленським. "У той момент, коли президент про це заявив, я ще про це не знав", – сказав Коломойський.

Із приводу інвестицій Коломойський відповів наступне: "На залишок від 20 тис. фунтів на тиждень можу пофарбувати ларьок або два (щодо Коломойського діє судове обмеження про те, що він не може витрачати більше 20 тис. фунтів на тиждень. – Ред)".

Володимир Зеленський і Ігор Коломойський Колаж

Нагадаємо, прес-служба глави держави повідомляла, що Володимир Зеленський досяг певних домовленостей з олігархами Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком і Ігорем Коломойським щодо фінансування Донбасу і реінтеграції загалом.

"Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він ще про це не знає", – сказав президент.

"Пінчук вже зараз забезпечить квартирами сім'ї всіх 24-х військовополонених моряків і далі буде займатися проблемами і соціальною допомогою всім військовослужбовців. Це наша з ним домовленість", – додав він.

"Із паном Ахметовим ми не тільки досягли угоди про скасування від формули "Роттердам+", а й домовилися, що він буде вкладати гроші в медицину і інвестувати в дороги, інфраструктуру Донбасу", – заявив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський призначив чотирьох уповноважених представників у робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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