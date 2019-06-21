"Можу пофарбувати ларьок": Коломойський відхрестився від ініціативи Зеленського по Донбасу

Український олігарх Ігор Коломойський прокоментував ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо інвестування Донбасу.
Як написала в Facebook журналістка видання "Новое Время" Христина Бердинських, на момент заяви українського лідера Коломойський ще не знав про свою роль у цьому процесі.
За словами бізнесмена, він не зустрічався із Зеленським. "У той момент, коли президент про це заявив, я ще про це не знав", – сказав Коломойський.
Із приводу інвестицій Коломойський відповів наступне: "На залишок від 20 тис. фунтів на тиждень можу пофарбувати ларьок або два (щодо Коломойського діє судове обмеження про те, що він не може витрачати більше 20 тис. фунтів на тиждень. – Ред)".
Володимир Зеленський і Ігор Коломойський
Колаж
Нагадаємо, прес-служба глави держави повідомляла, що Володимир Зеленський досяг певних домовленостей з олігархами Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком і Ігорем Коломойським щодо фінансування Донбасу і реінтеграції загалом.
"Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він ще про це не знає", – сказав президент.
"Пінчук вже зараз забезпечить квартирами сім'ї всіх 24-х військовополонених моряків і далі буде займатися проблемами і соціальною допомогою всім військовослужбовців. Це наша з ним домовленість", – додав він.
"Із паном Ахметовим ми не тільки досягли угоди про скасування від формули "Роттердам+", а й домовилися, що він буде вкладати гроші в медицину і інвестувати в дороги, інфраструктуру Донбасу", – заявив Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський призначив чотирьох уповноважених представників у робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
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