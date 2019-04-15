"Можу його розсмішити!" Озвучено сценарій зустрічі Зеленського з Путіним

Французький філософ і письменник Бернар Анрі Леві зустрівся з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським, який заявив йому про свою "рішучу опозицію Путіну".

Про це він написав у колонці для видання "Новое время". Як пише Леві, Зеленський також описав сценарій своєї гіпотетичної зустрічі з російським президентом.

"Його перша зустріч віч-на-віч з Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, вже заздалегідь викликає у нього ентузіазм: "Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, реготатиме", — зазначив він.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що абсолютно готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Він наголосив, що не буде жертвувати територіями України в переговорах із агресором щодо відновлення миру в країні.

Зеленський також розповів, якими будуть його перші слова при зустрічі з Путіним.

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