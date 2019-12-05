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6 грудня • оновлено в 01:39
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"Можна за рік": Зеркаль висловилася про переговори з Путіним щодо Донбасу

2.2т
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Україна здатна досягти угоди з Росією щодо реінтеграції Донбасу протягом одного року.

Таку думку висловила ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль у четвер, 5 грудня, в ефірі ток-шоу "Право на владу".

При цьому, за її словами, для повноцінного повернення Донбасу може знадобитися до 10 років.

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"На договір можна вийти за рік. На реінтеграцію за 5-10 років. Залежно від того, яких ми досягнемо умов. У Росії є чітка позиція. Путін оголосив, що його мета – відновлення Росії в кордонах 1795 року. Чи змінилася його мета? Я не чула", – сказала Зеркаль.

Олена Зеркаль

Олена Зеркаль

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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Особа
Олена Зеркаль
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Когда это "Путин объявил, что его цель – возобновление России в границах 1795 года."??? Я не поленилась, поискала, кроме слов этой сумасшедшей ничего не нашла
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