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19 жовтня • оновлено в 07:30
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"Можна позаздрити": в "Слузі народу" розкрили подробиці зустрічей із Зеленським

1.3т Читати матеріал російською

Фракція "Слуги народу" регулярно проводить зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких кожен депутат може поставити главі держави "незручне запитання".

Детальніше про те, як проходить комунікація президентської фракції із Зеленським, в ефірі ObozTV розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Віталій Безгін.

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"Фракція досить часто зустрічається з президентом... Зараз частіше з урядом, тому що ми розуміємо, що це виконавча гілка влади. З урядом ми десь двічі на місяць зустрічаємося, обговорюємо найгостріші питання і законопроекти. У нас дуже прямий діалог", – поділився Безгін.

На його думку, зустрічам депутатів від СН з президентом "може позаздрити будь-яка фракція чи партія".

"Кожен член партії може встати і максимально жорстке або незручне запитання адресувати президенту. І отримати пряму відповідь", – пояснив нардеп.

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"Немає такого, що президент приходить і каже: "Робимо так". Встають люди – десятки, двадцятки – і по черзі запитують про речі, які їх турбують", – додав він.

Безгін зазначив, що деякі непопулярні рішення, які депутати змушені ухвалювати, особливо хвилюють мажоритарників.

"І вони абсолютно відверто обговорюють це з президентом чи з прем'єром чи, припустимо, з міністром економіки", – наголосив політик.

Він також розповів, що попри монолітні голосування "Слуги народу" в сесійній залі, практично всі законопроекти дискутуються всередині фракції.

"Коли у фракції 254 особи, то не може бути такого, щоб із будь-якого питання була одностайність. Тому у нас проходять плідні, іноді досить жорсткі, дискусії всередині фракції. Але якщо на внутрішньофракційному обговоренні більшість ухвалює рішення, тобто немає блокуючої меншості, то в залі це все голосується", – зізнався Безгін.

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Депутат запевнив, що у фракції немає будь-якої залежності від Банкової: "Щодо будь-якої залежності від Офісу президента – насправді, її немає".

Як приклад Безгін навів роботу комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, членом якого він є.

"На нашому комітеті лежить реформа децентралізації. На даний момент у нас є робоча група, до якої входять: з одного боку – представники Офісу президента, з іншого боку – профільного комітету, і з третього – профільного міністерства. Плюс, експертне середовище. І в такому форматі тристоронньої групи воно працює. Думаю, в інших сферах відбувається більш-менш так само. Це нормальний демократичний процес", – констатував він.

Президент Володимир Зеленський з главою фракції СН Давидом Арахамією і главою партії, спікером Ради Дмитром Разумковим

Президент Володимир Зеленський з главою фракції СН Давидом Арахамією і главою партії, спікером Ради Дмитром Разумковим

president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, останнім часом одразу декілька народних депутатів з фракції "Слуги народу" опинилися в центрі гучних скандалів:

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Особи
Віталій Безгін Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу Офіс президента
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