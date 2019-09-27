"Можна інвалідом стати": міністр Криклій поскаржився на роботу в Раді

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що в Верховній Раді необхідно зробити відкритий офіс, оскільки народні депутати через незручні крісла можуть нібито стати інвалідами.

Своєю думкою поділився він в інтерв'ю "24 каналу".

"У мене був один робочий день у Верховній Раді. Але дуже ефективний, я думаю, якщо потім порівнювати кількість прогулів, то я в принципі в процентному показнику менше прогуляв серед всіх цих сесій", – розповів, Криклій, який відразу з Ради перейшов у Кабмін.

Міністр Криклій поскаржився на роботу в Раді

Міністр зазначив, що працювати в парламенті йому не сподобалося.

"Думаю, що у Верховній Раді точно потрібно створити відкритий офіс. Ось, коли скаржаться, що хтось прогулює, я розумію тих прогульників. Я посидів із ранку до вечора там у перший сесійний день. Але там настільки незручні крісла, вони коротенькі, коліна, ноги якось впираються. Дуже незручний кут. Ноги починають німіти і я потім просто не міг встати. Я не уявляю, як у них можна тиждень поспіль не встаючи там сидіти. Можна інвалідність там отримати, і я не жартую", – сказав він.

За словами Криклія, з кріслами терміново треба щось робити, оскільки доведеться всіх лікувати.

"Власне, я розумію, чому вони так часто виходять і йдуть кудись у кулуари, тому що просто починаєш втрачати відчуття ніг", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Криклій відмовився від проекту Hyperloop, назвавши проєкт "абсурдним".

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