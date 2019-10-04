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6 жовтня • оновлено в 18:13
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"Можете задати питання х*ю": скандальний Кива висловився про "збуджених хлопчиків"

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Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива, який потрапив в інтимний скандал, жартома запропонував скликати пресконференцію для свого статевого органу.

Про це він заявив у соціальній мережі Facebook в одному з коментарів. Відповідним скріншотом поділився журналіст та блогер Євген Спірін.

"Гаразд, дівчатка цікавляться та обговорюють. Але стільки збудилося хлопчиків історіями про мій х*й! Хлопці, якщо так піде далі, доведеться робити пресконференцію для х*я і там, хлопчики, ви зможете задати йому питання й обговорити всі теми, що вас цікавлять!" – написав нардеп під одним із постів про скандал.

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Ілля Кива

Ілля Кива

Колаж

На зауваження одного з користувачів мережі про відсутність ком, Кива відповів: "Вибачте, але тут розмовляють про мій х*й. Коми на х*й!"

Крім того, політик відміткою з пальцем вгору оцінив коментар такого змісту: "Став лайк, якщо замість кави з ранку віддаєш перевагу пересмикнути затвор на роботі".

"Можете задати питання х*ю": скандальний Кива висловився про "збуджених хлопчиків"

facebook.com/mark.spirin.

"Можете задати питання х*ю": скандальний Кива висловився про "збуджених хлопчиків"

Скріншот

Коментарі до посту Євгенія Спіріна

Коментарі до посту Євгенія Спіріна

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іллю Киву зняли на відео під час того, як він чіпав свої статеві органи в Раді після дзвінка моделі.

Політик несподівано прокоментував скандал, заявивши, що "кожен чоловік робить так само".

Перед цим він попався на листуванні в стінах парламенту, сховавшись за робочими столами депутатів.

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Особи
Ілля Кива Євген Спірін
Місце
Україна
Теги
секс скандал Верховна Рада України "Опозиційна платформа - За життя" депутат соцмережі
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васильевич василий
васильевич василий
Он мастурбировал по формуле Штанмаера
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Предлагаю посвятить х*ю Кивы заседание Рады.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
пацан нормалек..
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Dudka Аlex
Dudka Аlex
Как был имбецилом так им и помрет! Типа спросите у моего %уя... Ага а кто твох %уй за уши "швондирил"?
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