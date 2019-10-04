Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива, який потрапив в інтимний скандал, жартома запропонував скликати пресконференцію для свого статевого органу.

Про це він заявив у соціальній мережі Facebook в одному з коментарів. Відповідним скріншотом поділився журналіст та блогер Євген Спірін.

"Гаразд, дівчатка цікавляться та обговорюють. Але стільки збудилося хлопчиків історіями про мій х*й! Хлопці, якщо так піде далі, доведеться робити пресконференцію для х*я і там, хлопчики, ви зможете задати йому питання й обговорити всі теми, що вас цікавлять!" – написав нардеп під одним із постів про скандал.

Ілля Кива Колаж

На зауваження одного з користувачів мережі про відсутність ком, Кива відповів: "Вибачте, але тут розмовляють про мій х*й. Коми на х*й!"

Крім того, політик відміткою з пальцем вгору оцінив коментар такого змісту: "Став лайк, якщо замість кави з ранку віддаєш перевагу пересмикнути затвор на роботі".

facebook.com/mark.spirin.

Скріншот

Коментарі до посту Євгенія Спіріна Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іллю Киву зняли на відео під час того, як він чіпав свої статеві органи в Раді після дзвінка моделі.

Політик несподівано прокоментував скандал, заявивши, що "кожен чоловік робить так само".

Перед цим він попався на листуванні в стінах парламенту, сховавшись за робочими столами депутатів.

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