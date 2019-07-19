"Можемо втратити все!" Легендарна Зінкевич яскраво виступила проти реваншу Кремля в Україні

Нова влада демонструє, що Україна може накрити проросійський реванш, який має шанси перерости у громадянську війну.

Саме тому українські патріоти повинні об'єднатися і стати опозицією для сил, які грають на руку Кремлю. Таку думку висловила легендарна командирка медичного батальйону "Госпітальєри", кандидатка у нардепи від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич у інтерв'ю "Новинарні".

Яна Зінкевич "Новинарня"

"Після того, як відбулися президентські вибори і я дізналася, що Зеленський виграв, частина з нас пішла просто бухати, частина сиділа в ауті, адже це просто незбагненно, куди ми докотилися! Я теж сиджу в ауті, за три години все більше заглиблююсь у депресію. І тут розумію, що, отже, треба йти до Верховної Ради, бо потрібна опозиція. А я відчуваю себе в опозиції до цієї влади", – каже волонтер.

Вона додала, що доказом того, що до влади в Україні прийшли реваншисти, є їхнє ставлення до народу. Адже команда чинного президента Володимира Зеленського ще до приходу у політику неприховано демонструвала свою позицію у шоу "95 кварталу".

"Подивитися ті самі ефіри "95 кварталу" – як там знущалися з України, з людей з інвалідністю, з вимови Парубія, і ці всі речі. Якби просто у Європі розповісти – це такий сором. Це небезпечно. Стільки є якихось речей, будь-яких заяв на такий межі... Чесно кажучи, у нас може і громадянська війна реально розпочатися з таким успіхом. Йде реванш, скасовуються результати декомунізації, повертаються політики Януковича, відбуваються такі призначення", – обурилася Зінкевич.

Зокрема вона нагадала про те, як прессекретарка Зеленського Юлія Мендель звинуватила ЗСУ в обстрілі садків і шкіл, як Зеленський під час обстрілу на передовій заявив, що Росія нібито втратила контроль над терористами.

"Тобто це таке певне відбілювання Кремля – "бойовики погані, а хороша Росія їх просто не контролює". Це настільки небезпечно, просто жах. Ми стільки жертв принесли – і можемо тупо все досягнуте втратити", – застерегла лідерка "Госпітальєрів" .

Яна Зінкевич "Новинарня"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зінкевич виступила із потужною промовою у стінах НАТО про труднощі повернення з війни, депресії й самогубства ветеранів та добровольців в Україні.

Нагадаємо, Зінкевич увійшла у десятку партії Петра Порошенка "Європейська солідарність". Вона доброволиця-медик, начальниця Медичного управління і реабілітації бійців Української Добровольчої Армії. Командирка медичного батальйону "Госпітальєри".

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