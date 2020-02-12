"Може зруйнувати Україну": Портников попередив Зеленського про фатальну помилку з Путіним

Наївна впевненість президента України Володимира Зеленського в тому, що з російським лідером Володимиром Путіним можна домовитися, може коштувати Україні втрати державності.

Такі побоювання у статті для "Еспресо" висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников. За його словами, Зеленський не може або не хоче зрозуміти, що грудневий "нормандський формат" відбувся винятково завдяки меркантильним міркуванням Путіна. На ньому глава країни-агресорки вирішив вчергове нагадати, що розглядає Україну як об'єкт, а не суб'єкт переговорів і має намір домагатися виконання своїх ультиматумів, а не шукати компроміси.

Журналіст підкреслив, що на якісь поступки російський президент може погодитися тільки під загрозою тиску – санкції, судові позови та інше.

Зеленський і Путін

"З моменту свого обрання президентом України Володимир Зеленський обрав стосовно Володимира Путіна позу прохача. Це він ініціює телефонні розмови. Це він просить про зустрічі. Путіну залишається тільки вирішувати, чи погодиться він з проханням мешканця кабінету на Банковій – як це було з бесідами по телефону, або проігнорує його, як це було із зустріччю в Ізраїлі, що не відбулася. Кожне таке прохання переконує Путіна, що капітуляція Зеленського, капітуляція України та її включення до складу Росії вже близько – потрібно просто сильніше натиснути", – міркує Портников.

Саме тому, робить висновок він, коли Зеленський під час телефонних розмов або зустрічей не погоджується на поступки з боку України, це викликає оскаженніння у Путіна і бажання ще більше посилити тиск на нетямущого українського візаві, а також домогтися дестабілізації нашої країни.

"Зеленський тільки розохочує Путіна – і при цьому не розуміє, що російського президента стримує від захоплення України тільки Захід. Володимир Зеленський вважає, що агресивна політика Путіна стосовно України може зруйнувати Росію. Але поки це трапиться, дилетантське ставлення Зеленського до діалогу з Путіним може зруйнувати Україну", – побоюється журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Портников висловив упевненість в тому, що чергової "нормандської зустрічі" у квітні не буде. Адже єдина мета Путіна – це повна капітуляція України, а не зустрічі й пошук точок дотику із Зеленським.

А глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не виключає додаткових переговорів Зеленського і Путіна до "нормандської зустрічі", якщо це принесе результати.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!