"Може знищити США": Трамп бурхливо відреагував на пропущений дзвінок від Путіна

Президент США Дональд Трамп в 2017 році вилаяв високопоставенних співробітників Білого дому і директора розвідувального управління Пентагону Майкла Флінна.

Причиною стало те, що йому не повідомили про дзвінок президента Росії Володимира Путіна. Про це у своїй новій книзі пише американський журналіст Пітер Берген "Трамп і його генерали: ціна хаосу", передає РІА Новини.

Посилаючись на свої джерела, Берген пише, що 27 січня 2017 року Трамп обідав з британським прем'єром Терезою Мей в Білому домі. Вона запитала його, чи телефонував йому Путін, на це Трамп заперечливо похитав головою. Тоді Флінн, який стояв поруч з обраним президентом, нахилився до нього і сказав, що російський лідер дзвонив кілька днів тому.

Дональд Трамп ee.sputniknews.ru

Засмучений цією відповіддю, Трамп, як стверджує журналіст, почав критикувати Флінна і інших співробітників резиденції.

"Ти що, жартуєш? Володимир Путін намагався мені зателефонувати, а ти не підставив (мені трубку – Прим. ред.)? Про що ти думав?", - наводяться в книзі слова Трампа.

Флінн спробував виправдатися тим, що в Білий дім в останні дні надходило дуже багато дзвінків, однак Трамп не захотів його слухати. Він назвав Путіна "єдиною людиною на землі, який може знищити США" і поставив під сумнів рішення свого персоналу відкласти їх розмову по телефону, стверджує американський журналіст.

Раніше OBOZREVATEL писав, що російський хокеїст, капітан команди НХЛ "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін побував на різдвяній вечері президента США Дональда Трампа і подарував йому свою хокейну форму.

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