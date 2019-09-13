"Може, я йому неприємний!" Коломойський розповів про взаємини із Зеленським

Бізнесмен Ігор Коломойський 13 вересня вперше прийшов на щорічну зустріч Ялтинської економічної стратегії (YES), яка відбувається у Києві.

На запитання, чому його не було зранку, коли виступав президент Володимир Зеленський, він відповів: "Я не можу з'являтися там, де є Зеленський. Мені він приємний, але, може, я йому неприємний", пише LB.ua.

Коломойський також розповів, що зустріч із Зеленським в Офісі президента відбулася не за його ініціативи. "Запросили", – сказав він.

Ігор Коломойський скріншот

За його словами, на цій зустрічі не обговорювалися справи парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня Зеленський зустрівся з Коломойським у Києві. На зустрічі також були присутні глава Офісу президента Андрій Богдан, прем'єр Олексій Гончарук, перший помічник президента Сергій Шефір. Пізніше у Кабміні озвучили тему розмови.

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