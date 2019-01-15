''Може померти у будь-який момент'': Ярош напророчив Путіну сумне майбутнє

Президент Росії Володимир Путін, як і будь-яка інша людина, може померти у будь-який момент, і тоді в Кремлі почнеться справжній переділ.

Таку думку висловив позафракційний депутат Верховної Ради, колишній глава "Правого сектора" Дмитро Ярош в інтерв'ю "УП". За його словами, для України Путін – дуже небезпечний ворог.

"Почавши війну з Україною, він, я так думаю, насправді вірить у міф про "Єдину Русь","один народ". Користуючись цим, він продовжує існування імперії.

Дмитро Ярош ТСН

При цьому він так характеризує російського президента: "Видно, що у Путіна є вольові якості. Безумовно. Людина, будучи полковником ФСБ, злетіла на такі висоти. Стільки років тримає владу. Нам з цим ворогом ще позмагатися доведеться. Але все в руках Божих. Я можу померти у будь-який момент. І Путін – теж ", – підкреслив Ярош.

Політик впевнений, якщо Путін піде в інший світ, буде велика боротьба між кланами.

"Завжди після відходу диктатора в Росії наступали часи смути. Тут головне світу зробити так, щоб не тільки Україну, а й Європу не завалило уламками від такого розпаду. Щоб жоден із народів у нинішній Росії, в тому числі і російський, не був обділений", – підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Скандально відомий священик Російської православної церкви, протоієрей Всеволод Чаплін запропонував ліквідувати Дмитра Яроша.

Раніше Ярош закликав вигнати "московських попів" із України, чим викликав хвилю гніву у росіян.

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