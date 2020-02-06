Може дозволити собі "порно-шоу": Нефьодов у грудні отримав зарплату в 230 тисяч грн. Декларація

У грудні 2019 року голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, якого недавно засікли в елітному київському клубі за розвагами з напівоголеними дівчатами, заробив майже 230 тисяч гривень.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з оприлюдненої електронної декларації чиновника.

Головний митник задекларував, що 24 грудня на основному місці роботи отримав зарплату в розмірі 229 877 гривень.

Максим Нефьодов delo.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що на сайті президента з'явилася петиція з вимогою зменшити зарплати керівникам державних підприємств, зокрема заступнику гендиректора Укроборонпрому Мустафі Найєму і перевірити результати його діяльності.

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