Може дозволити собі "порно-шоу": Нефьодов у грудні отримав зарплату в 230 тисяч грн. Декларація

У грудні 2019 року голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, якого недавно засікли в елітному київському клубі за розвагами з напівоголеними дівчатами, заробив майже 230 тисяч гривень.
Про це OBOZREVATEL стало відомо з оприлюдненої електронної декларації чиновника.
Головний митник задекларував, що 24 грудня на основному місці роботи отримав зарплату в розмірі 229 877 гривень.
Максим Нефьодов
delo.ua
Раніше OBOZREVATEL писав, що на сайті президента з'явилася петиція з вимогою зменшити зарплати керівникам державних підприємств, зокрема заступнику гендиректора Укроборонпрому Мустафі Найєму і перевірити результати його діяльності.
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