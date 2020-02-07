"Може, череп нехай продасть?": Кравчук різко висловився про скандал із "собачими" платіжками

Перший президент України Леонід Кравчук висловився про скандал зі "Слугою народу" Євгеном Брагаром, який запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комунальні послуги.
В ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" Кравчук розповів, що у нього "волосся стало дибки", коли почув про цю новину. Після він запропонував Брагару продати череп і натякнув на те, що в шоці з дій "слуг народу".
"Слухайте, я коли почув це, у мене волосся встало дибом. Та бідна бабуся сказала: "Нехай продасть розум, але ж нема чого продавать". Може, череп хай продасть? Не можна так чинити з народом. Скільки вже чуємо – хтось кнопочник, хтось іще щось. Що це прийшло?" – висловився Кравчук.
Леонід Кравчук
Скріншот прямої трансляції "Свободи слова з Савіком Шустером"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Брагар у телеефірі порадив пенсіонерці, яка дзвонила в студію, продати собаку, якщо він елітної породи, за рахунок оплати комунальних платежів.
Українці висміяли заяву народного депутата і створили масу фотожаб і мемів з приводу "собачого" скандалу в президентській партії.
ЗМІ знайшли бабусю і її собаку, які стали "знаменитими" після історії.
У результаті Брагару довелося виправдовуватися, а його колегам по фракції "Слуга народу" – вибачатися за його витівки.
У "Слузі народу" заявили, що немає підстав для покарання нардепа Євгена Брагара за скандальну "собачу" пораду пенсіонерці.
Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков жорстко відреагував на скандальні висловлювання нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара і зробив попередження іншим парламентаріям.
Пенсіонерка Любов Колюча зізналася, що чекає в гості нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара, який радив їй продати собаку й оплатити комуналку.
Вона також показала свою дворнягу Шарика.
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