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8 лютого • оновлено в 08:00
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"Може, череп нехай продасть?": Кравчук різко висловився про скандал із "собачими" платіжками

4.8т
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Перший президент України Леонід Кравчук висловився про скандал зі "Слугою народу" Євгеном Брагаром, який запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комунальні послуги.

В ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" Кравчук розповів, що у нього "волосся стало дибки", коли почув про цю новину. Після він запропонував Брагару продати череп і натякнув на те, що в шоці з дій "слуг народу".

"Слухайте, я коли почув це, у мене волосся встало дибом. Та бідна бабуся сказала: "Нехай продасть розум, але ж нема чого продавать". Може, череп хай продасть? Не можна так чинити з народом. Скільки вже чуємо – хтось кнопочник, хтось іще щось. Що це прийшло?" – висловився Кравчук.

Леонід Кравчук

Леонід Кравчук

Скріншот прямої трансляції "Свободи слова з Савіком Шустером"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Леонід Кравчук
Місце
Україна
Тег
скандали
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