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7 грудня • оновлено в 17:11
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"Може бути ескалація на Донбасі": в РНБО розкрили результат зустрічі із Зеленським

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Україна має сценарії на випадок будь-яких результатів і домовленостей на "нормандських переговорах" 9 грудня в Парижі.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі "5 каналу" після засідання, яке в суботу, 7 грудня, ініціював президент Володимир Зеленський.

За його словами, президента досить добре "озброїли" перед зустріччю з Путіним, він отримав всю необхідну інформацію для переговорів.

"Варіанти є на будь-який випадок: якщо ми домовимося, якщо ми домовимося частково, якщо ми домовимося повністю. На будь-який випадок у нас є п'ять наших варіантів. Всі органи центральної влади, Збройні сили, всі спеціалізовані органи готові до будь-якого сценарію", – заявив Данілов.

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Він уточнив, що на засіданні РНБО було прийнято один із сценаріїв, який буде втілюватися в життя як основний на даний час.

"Може бути і ескалація конфлікту, і припинення конфлікту. Все це залежить від того, яким чином будуть проведені переговори саме в "нормандському форматі", – зазначив Данилов.

Зеленський підготувався до переговорів з Путіним

Зеленський підготувався до переговорів з Путіним

Данилов підкреслив, що затверджений сценарій реінтеграції Донбасу передбачає повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу України. Він також нагадав, що Україна хоче повернути своїх полонених, які знаходяться на території РФ, в анексованому Криму та на окупованій частині Донбасу.

Крім того, за словами Данилова, Україна хоче припинити вогонь на Донбасі. Третім же питанням, яке зараз розглядається, є повернення України контролю над кордоном, і тільки після цього – питання проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Восьмой котёл и Минск 3? Прикольно!
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1
Её Маё Виктор
Её Маё Виктор
Zhikharev Dmitry придуроу и всё
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2
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я за военный сценарий, пора закрывать комуняцкий проект Украина...
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