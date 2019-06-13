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"Може Бойко або Тимошенко": в "Слузі народу" зробили заяву про майбутнього прем'єр-міністра

7.8тЧитати матеріал російською

У команді президента України Володимира Зеленського запропонували внести в список кандидатів на місце прем'єр-міністра маловідомих фахівців, а також запитати думку українців.

З такою ініціативою в інтерв'ю "Українській правді" виступив глава штабу політсили, кандидат у народні депутати Олександр Корнієнко.

"Ми ще людей запитаємо, кого вони хочуть бачити прем'єром. Може вони хочуть бачити Бойка чи Тимошенко, тому що їх в списку написали, а інших не написали", – сказав він.

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Бойко і Тимошенко

Бойко і Тимошенко

"Давайте напишемо ще кілька прізвищ маловідомих, але пояснимо, що це якийсь топ-менеджер всесвітньо визнаний, або професійна людина, яка вміє керувати", – додав він.

За словами Корнієнка, в партії обговорюють не конкретну кандидатуру, а те, яким прем'єр повинен бути.

Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко

Українська правда

"Це повинен бути технократ, відв'язаний від політики, але з проблемою контактів із політиками, або це буде політик із політичною відповідальністю, але з проблемою технократизму і управління. Можливо якийсь третій варіант. Тут треба дискутувати. Ми дискутуємо", – резюмував він .

При цьому, про готовність стати наступним прем'єр-міністром заявив чинний глава уряду Володимир Гройсман.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Страна

"Майже 8,13% людей хочуть, щоб Гройсман був наступним прем'єр-міністром. Моє проходження в парламент дає можливість привести професійну команду і нести відповідальність. І я зможу претендувати тоді на посаду прем'єр-міністра", – сказав він в ефірі програми "Право на владу ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук висловив готовність стати наступним прем'єр-міністром України.

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Особи
Володимир ЗеленськийЮрій БойкоЮлія Тимошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Бойко или Тимошенко точно на малоизвестных не тянут, особенно со своим шлейфом, одни газовые договора чего стоят ? Но больше всего насмешил Грося, он и вправду на что-то надеется ? Похудел бы для начала !
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Ковальчук Игорь
Ковальчук Игорь
На путина несогласен,давайте жирика или медведева. А для бойко вернём яныка. Зачем нам такой слуга народа? Едьте сразу к пукину и целуйте его в шоколадный глазик и очень-очень сильно-сильно. А да,и не забудьте попросить прощения. ПРОСТО ДЭБИЛЫ ,даже не юмористы.
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Бойко или Тимошенко? Это почти одно и то же! Может сразу Путина назначите, у вас же эпоха прозрачности.
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