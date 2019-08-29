МОЗ замість Супрун очолила "людина Радуцького" без диплома лікаря: хто вона

Новим главою Міністерства охорони здоров'я України стала Зоряна Скалецька – експертка Центру підтримки реформ при Кабміні та кандидатура, яку в скандальному листуванні нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький назвав "своєю людиною".

Близька до Скалецької особа загалом позитивно оцінила її діяльність, але зазначила, що вона дуже залежна від впливу окремих персон, зокрема і Радуцького, пише "BBC Україна".

"Чи буде Зоряна весільним генералом? А по своїй натурі вона ним і є, вона лідер, у неї є хребет. Вона енергійна, має хороші знання і швидко ухваляює рішення. Питання, хто і як буде визначати заступників міністра охорони здоров'я? Хто буде курирувати закупівлі ліків?" – зауважив співрозмовник агентства.

Скалецька активно брала участь в теле- і радіоефірах, висловлювалася про медреформу і критикувала її в частині "недостатньої комунікації з лікарями". Однак, за словами джерела, в її заявах, крім конструктиву, був і популізм.

Зоряна Скалецька і Михайло Радуцький

Також відомо, що раніше Скалецька була одружена з нардепом VIII скликання від БПП Олександром Черненком, з яким у неї двоє спільних дітей.

Медичної освіти нова глава МОЗ не має. У неї є два дипломи – Києво-Могилянської академії і польського університету Марії Складовської-Кюрі.

Як писав OBOZREVATEL, Михайло Радуцький виправдався за переписку, в якій на фразу про те, що главою МОЗ може залишитися Уляна Супрун свого співрозмовника він відповів "х*й їм в ж*пу!".

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