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Мовний скандал: США "натиснули" на Угорщину через Україну

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Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив угорському колезі Петеру Сійярто про важливість підтримки взаємодії України з НАТО на тлі російської агресії.

Про це йдеться у заяві прес-секретаря Державного департаменту США Хізер Нойерт за підсумками зустрічі дипломатів у Вашингтоні 30 травня.

Зазначається, що сторони, зокрема, обговорили напрямки, які мають спільний інтерес для двох країн. Крім того, Помпео підняв тему взаємин України і НАТО, які Угорщина блокує через освітній закон.

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"Секретар вказав на нагальну потребу підтримки України у зв'язку з російською агресією, включаючи важливість сприяння та підтримки співпраці України з НАТО та необхідності протидії російському негативному впливу в Центральній Європі", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Угорщина звинуватила Україну у "грубій атаці" на національні меншини та "ударі в спину" європейським країнам у зв'язку з положеннями мовної статті Закону України "Про освіту", прийнятого Верховною Радою 5 вересня 2017 року.

При цьому, у грудні 2017 року Венеціанська комісія опублікувала висновки щодо резонансного закону. Вона не підтримала ультиматуми, висунуті Україні Угорщиною.

У лютому Угорщина заблокувала комісію Україна-НАТО. Такі дії країна застосовувала кілька разів.

Крім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на полях саміту "Східного партнерства" у Брюсселі повідомив, що Будапешт не може підтримати євроатлантичні зусилля України до скасування "дискримінаційного" закону про освіту.

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Пізніше він виставив Україні ультиматум, звинувативши Київ у тому, що цей закон "порушив зобов'язання країни перед НАТО".

25 травня Угорщина відправила Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу офіційне звернення про перегляд політики Альянсу щодо України, в якому йшлося, що в країні "провалилося реформування". Крім того, сторона звинуватила державу в тому, що вона не спроможна виконувати базові зобов'язання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня стало відомо, що представники Міністерства освіти і науки України проведуть консультації з угорською національною меншиною 5 червня щодо мовної статті закону про освіту.

Читайте всі новини по темі "Мовний скандал" на сайті "Обозреватель".

Тема
Мовний скандал
Особи
Петер СійяртоМайк Помпео
Місце
США
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