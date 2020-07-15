Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду законопроєкт авторства "слуги народу" Максима Бужанського, який передбачає скасування 80% навчання у школах українською мовою.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Кремінь нагадав, що профільний парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, незважаючи на очевидні ризики, аналогічно рекомендував відхилити цей законопроєкт.

Мовний омбудсмен зазначив, що Міносвіти не підтримує закон №2362, оскільки він суперечить цілям освітньої реформи і тому, що потребуватиме 56 млн грн лише термінових витрат.

Зазначимо, йдеться про законопроєкт №2362, який передбачає скасування переходу учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року і відтермінування цього до 2023-го. Кремінь застеріг, що законопроєкт дозволяє і після 2023-го викладати 40-60% предметів мовою нацменшин, зокрема російською мовою (зараз – 20%), а також викладати "один або кілька предметів" – зокрема російською.

"Твердження, що законопроєкт спрямований на захист порушених конституційних прав російської або інших нацменшин, не відповідають дійсності", – наголосив уповноважений, додавши, що мовний закон рішенням Конституційного суду від 16 липня 2019 року визнано відповідним основному закону України.

На думку Кременя, тільки повідомлення про те, що Рада хоче розглянути його на пленарному засіданні, "вже викликало громадську реакцію і протести, ігнорування яких може призвести до непередбачуваних наслідків".

"Вірю, що народні депутати України виявлять політичну мудрість і державницьку позицію, знімуть з розгляду законопроєкт 2362 і надалі утримуватимуться від тих кроків, що будуть спрямовані на звуження обсягу та сфери застосування державної мови", – підсумував Кремінь.

Мовний омбудсмен виступив проти законопроєкту Бужанського про русифікацію освіти Тарас Кремінь / Facebook

Мовний омбудсмен виступив проти законопроєкту Бужанського про русифікацію освіти Тарас Кремінь / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат партії "Європейська солідарність" Андрій Парубій закликав Верховну Раду не розглядати законопроєкт з навчання українською мовою в навчальних закладах, який відхилив профільний комітет.