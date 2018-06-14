Конфлікт України з Угорщиною: у Раді сказали, коли він завершиться

Вирішення конфлікту між Україною та Угорщиною щодо мовної статті в українському законі про освіту може відбутися до липня, коли відбудеться саміт НАТО.

В коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції БПП Оксана Юринець пояснила, що США допоможе вирішити Україні проблему з Угорщиною.

"На асамблеї НАТО у Варшаві всі 29 країн-членів НАТО та інші країни, які працюють у напрямку євроатлантичної інтеграції в унісон говорили, що не може одна країна використовувати великий майданчик аби шантажем піддавати якимось впливам окремі країни, що це не прийнято, неприпустимо і ніколи не було в історії останнього періоду", – повідомила Юринець.

При тому ж, як каже нардеп, США доєдналися до зустрічі на рівні міністрів закордонних справ Угорщини і України вже після асамблеї.

"Дуже важко приводити аргументи, коли їх не хоче чути інша сторона, тому тут не є питання аргументів, тут є трошки інші моменти. Але всі країни, які були присутні на асамблеї, для них це не зрозуміло, і тут ставимо в контексті вже не Україну, а Угорщина виглядає трошки не так, і не зрозуміло як і чому. Тому що це посягання на національні інтереси України", – говорить народна обраниця.

Юринець нагадала про прямі слова Столтенберга про те, що мовне питання між Україною та Угорщиною треба однозначно закрити і зняти.

"Саміт НАТО буде проведений в липні, просто питання в тому, щоб питання з Україною та Угорщиною було знято, однозначно, ми очікуємо, що це буде позитивне рішення. Більше того, після підключення всіх тих людей, які про це публічно заявляли, я думаю, що це мало б відбутися. Я думаю, що переконливі слова Столтенберга, що це питання буде вирішено, то сподіваюся, що ми це почуємо і до липня", – додала вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив угорському колезі Петеру Сійярто про важливість підтримки взаємодії України з НАТО на тлі російської агресії.