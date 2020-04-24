Уповноважена із захисту української мови Тетяна Монахова 24 квітня подала у відставку, пояснивши причини, через які пішла з посади.

Про рішення вона написала на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що тепер нарешті повернеться до сім'ї та нормального життя.

"Завжди виконувала правило Рузвельта: "Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є". І треба знайти сили вчасно усвідомити, що двері, які просто намальовані на цегляній стіні, не відчиняються. Але це був яскравий, корисний, незабутній період у житті. Мені здається, за цей час я отримала кілька нових професій", – зазначила мовна омбудсменка.

Про те, що спонукало її до такого рішення, Монахова розповіла в інтерв'ю Opinion. За її словами, це трапилося через бездіяльність Кабінету міністрів і відсутність зарплати.

Адже недосконалість українського законодавства та незадовільна реакція на це з боку уряду призвели до того, що уповноваженій із захисту державної мови так і не вдалося створити свій секретаріат.

Тетяна Монахова Opinion

Як наслідок, Держказначейство не змогло профінансувати його та забезпечити Монахову заробітною платою.

"Майже пів року я тільки витрачала власні кошти на поїздки з Миколаєва до Києва, винаймання там житла. Без секретаріату неможливо отримати фінансування. Києвом я пересувалася на метро. Про якого водія може бути мова, коли мені відмовили навіть у службовому житлі. Мовляв, тільки депутатам Верховної Ради можна надавати, а вам – ні", – обурилася Монахова.

"Так, за цей період я витратила приблизно 30 000 гривень із сімейного бюджету на свою роботу. Вважаю, відтепер маю повне право святкувати День волонтера", – із сарказмом підсумувала вона, додавши, що її прохання про допомогу проігнорували навіть в Офісі президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Монахова попередила, що українські чиновники, які будуть нехтувати використанням державної мови в публічній площині, можуть бути покарані штрафами.