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24 квітня • оновлено в 17:06
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Мовна омбудсменка зі скандалом пішла у відставку: ці двері не відчиняються

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Уповноважена із захисту української мови Тетяна Монахова 24 квітня подала у відставку, пояснивши причини, через які пішла з посади.

Про рішення вона написала на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що тепер нарешті повернеться до сім'ї та нормального життя.

"Завжди виконувала правило Рузвельта: "Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є". І треба знайти сили вчасно усвідомити, що двері, які просто намальовані на цегляній стіні, не відчиняються. Але це був яскравий, корисний, незабутній період у житті. Мені здається, за цей час я отримала кілька нових професій", – зазначила мовна омбудсменка.

Про те, що спонукало її до такого рішення, Монахова розповіла в інтерв'ю Opinion. За її словами, це трапилося через бездіяльність Кабінету міністрів і відсутність зарплати.

Адже недосконалість українського законодавства та незадовільна реакція на це з боку уряду призвели до того, що уповноваженій із захисту державної мови так і не вдалося створити свій секретаріат.

Тетяна Монахова

Тетяна Монахова

Opinion

Як наслідок, Держказначейство не змогло профінансувати його та забезпечити Монахову заробітною платою.

"Майже пів року я тільки витрачала власні кошти на поїздки з Миколаєва до Києва, винаймання там житла. Без секретаріату неможливо отримати фінансування. Києвом я пересувалася на метро. Про якого водія може бути мова, коли мені відмовили навіть у службовому житлі. Мовляв, тільки депутатам Верховної Ради можна надавати, а вам – ні", – обурилася Монахова.

"Так, за цей період я витратила приблизно 30 000 гривень із сімейного бюджету на свою роботу. Вважаю, відтепер маю повне право святкувати День волонтера", – із сарказмом підсумувала вона, додавши, що її прохання про допомогу проігнорували навіть в Офісі президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Монахова попередила, що українські чиновники, які будуть нехтувати використанням державної мови в публічній площині, можуть бути покарані штрафами.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
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Iatsenko Leonid
Iatsenko Leonid
Рассмотрим этот интересный случай. Доктор наук, знает русский, украинский и английский языки. И выходит, что совершенно ничего не знает из истории возникновения и развития этих языков. Как так может быть? Не понимаю. Как она может штрафовать за использование русского языка, например, в какой ни будь кафешке в Киеве на Подоле на Контрактовой площади? Она не знает, что именно в этом месте этот самый русский язык и создавался? Получается она не знает, что Украина 300 лет назад называлась Русь а то что сейчас называется «Россия» называлось «Московия» и искренно считает что русский язык относится к «Московии». Но тогда почему у нее не возникает вопроса «почему этот язык не называется «московский» а именно русский?». Очевидно доктор наук не знает кто такой Петр Могила и на каком языке он преподавал в Киевской Могилянке, кто такой Феофан Прокопович и как и когда он со всеми преподавателями Киевской Могилянки русифицировал Московию. Если доктор наук не понимает, что вся литература и культура так называемой «России» на самом деле является украинской то как тогда преподают в Николаевском пед. Университете и каким способом защищают диссертации?
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1
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Петров Сергей
Петров Сергей
Досвидос, пани шпрехенфюрер!
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
попутный тебе ветер в спину, в город русских корабелов,в город-феномен
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