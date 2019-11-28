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29 листопада • оновлено в 11:32
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"Мовчатимуть за "мир" ціною України!" У Порошенка відреагували на обшуки у Звіробій

5.6т
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Народна депутатка, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко назвала обшуки у своєї колеги Марусі Звіробій "кінцем епохи гідності".

На своїй сторінці у Facebook вона засудила такі дії правоохоронців та зазначила, що таким чином "скоро трійки почнуть ходити по квартирах опозиціонерів".

Політикиня зауважила, що в Україні намагаються побудувати поліцейську державу на страхах, залякуванні, арештах, конфіскаціях, тиску та під улюлюкання натовпу.

Ірина Геращенко прокоментувала обшуки у Марусі Звіробій

Ірина Геращенко прокоментувала обшуки у Марусі Звіробій

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"Уклоністи обшукують і затримують резервістів і воїнів. Кінець епохи Гідності. Характерне мовчання і навіть одобрямс наших міжнародних партнерів. Вони мовчатимуть, тримаючи кулачки за ринок землі і "мир" ціною України. Потім, можливо, якесь занепокоєння із себе видушать", – написала Геращенко.

Нагадаємо, у четвер, 28 листопада, детективи Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до волонтерки та учасниці війни на Донбасі Марусі Звіробій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та вступив у суперечку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

  • На запитання з приводу акцій "Ні капітуляції" Зеленський попросив бійця "не переводити стрілки", а також заявив, що він "президент цієї країни", а "не лох". Повне відео розмови можна подивитися тут.

  • Скандал у Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Народна депутатка із фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його у здачі інтересів України і зазначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

  • Через висловлювання Федини і Звіробій були заведені кримінальні провадження з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

  • Також волонтерка Маруся Звіробій поскаржилася на кримінальне переслідування людей, незгодних із політикою президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Ірина Геращенко Маруся Звіробій
Місце
Україна
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Gabor Istvan
Gabor Istvan
тавишо!!!! вже наші міжнародні партнери бяки (хоча всі давно прекрасно знали їм ціну). А може давайте ще один гей-парад проведемо, щоб здати "іспит на європейськість" (Ваші слова), чи приймемо стамбульську конвенцію (яку Ви так просуваєте в угоду цим поганим міжнародним партнерам), чи законодавчо заборонимо писати в документах "батько", "мати" а залишимо член родини № якийсь-там (що Ви активно пропагували, в той же час чомусь свого члена родини № не знаю який називали "донечкою"). І тоді вони возрадуються і кулачки міцніше потримають, а може і пальчиком айяяй покажуть... Все вище не означає, що зелені більшовики хороші. Вони покидьки. Але Ви, пані Ірино, або хрестик зніміть, або як там далі по тексту у приказці.
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фил филька
фил филька
оскорбления и угрозы президенту которого выбрали 73% граждан страны это эпоха достоинства?) кружевные словарь терминов что ль почитайте))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"эпоха достоинства"... Бугага
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