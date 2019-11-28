"Мовчатимуть за "мир" ціною України!" У Порошенка відреагували на обшуки у Звіробій

Народна депутатка, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко назвала обшуки у своєї колеги Марусі Звіробій "кінцем епохи гідності".

На своїй сторінці у Facebook вона засудила такі дії правоохоронців та зазначила, що таким чином "скоро трійки почнуть ходити по квартирах опозиціонерів".

Політикиня зауважила, що в Україні намагаються побудувати поліцейську державу на страхах, залякуванні, арештах, конфіскаціях, тиску та під улюлюкання натовпу.

Ірина Геращенко прокоментувала обшуки у Марусі Звіробій

"Уклоністи обшукують і затримують резервістів і воїнів. Кінець епохи Гідності. Характерне мовчання і навіть одобрямс наших міжнародних партнерів. Вони мовчатимуть, тримаючи кулачки за ринок землі і "мир" ціною України. Потім, можливо, якесь занепокоєння із себе видушать", – написала Геращенко.

Нагадаємо, у четвер, 28 листопада, детективи Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до волонтерки та учасниці війни на Донбасі Марусі Звіробій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та вступив у суперечку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

На запитання з приводу акцій "Ні капітуляції" Зеленський попросив бійця "не переводити стрілки", а також заявив, що він "президент цієї країни", а "не лох". Повне відео розмови можна подивитися тут.

Скандал у Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Народна депутатка із фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його у здачі інтересів України і зазначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

Через висловлювання Федини і Звіробій були заведені кримінальні провадження з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

Також волонтерка Маруся Звіробій поскаржилася на кримінальне переслідування людей, незгодних із політикою президента України Володимира Зеленського.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал