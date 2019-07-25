Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Мова йде про захист України": Порошенко висловився про скандал з ГБР

6.3т Читати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР), хоча не отримав жодної повістки.

Про це він заявив журналістам у четвер, 25 липня. Відео глава "ЄС" також опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Ми отримали ще одне підтвердження, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує", - сказав він.

Новини
Порошенко готовий співпрацювати із Зеленським: названі умови

"Ми також стурбовані, що відбувається постійний витік інформації, яку здобуває ДБР, до пана Портнова і не тільки. Не виключаємо, що подібні матеріали витікають за межі України до Росії. Якщо Держбюро буде упереджено ставитися і не буде порушувати справу проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, ми будемо шукати правду для захисту країни", - зазначив Порошенко.

За його словами, "мова не йде про захист Порошенка, мова йде про захист України в суді".

Як писав OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко 25 липня прибув до Державного бюро розслідувань для допиту в якості свідка. Глава партії "ЄС" приїхав за 15 хвилин до запланованого часу, при цьому за кілька хвилин до цього керівник ГБР Роман Труба заявив, що Порошенко на допит приїжджати не збирався.

Також у четвер четверо невідомих напали на автомобіль Порошенка. Вони спровокували бійку з охороною, після чого втекли.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна Київ
Тег
Державне Бюро Розслідувань
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
27
8
Смішно
22
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Порошенко сходил на допрос в Госбюро расследований. Пока – по-маленькому…
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко сходил на допрос в Госбюро расследований. Пока - по-маленькому…
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"По его словам, "речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде" - что-то напоминает: "фюрер - это Германия, Германия - это фюрер".
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel