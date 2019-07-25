"Мова йде про захист України": Порошенко висловився про скандал з ГБР

П'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР), хоча не отримав жодної повістки.

Про це він заявив журналістам у четвер, 25 липня. Відео глава "ЄС" також опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Ми отримали ще одне підтвердження, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує", - сказав він.

"Ми також стурбовані, що відбувається постійний витік інформації, яку здобуває ДБР, до пана Портнова і не тільки. Не виключаємо, що подібні матеріали витікають за межі України до Росії. Якщо Держбюро буде упереджено ставитися і не буде порушувати справу проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, ми будемо шукати правду для захисту країни", - зазначив Порошенко.

За його словами, "мова не йде про захист Порошенка, мова йде про захист України в суді".

Як писав OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко 25 липня прибув до Державного бюро розслідувань для допиту в якості свідка. Глава партії "ЄС" приїхав за 15 хвилин до запланованого часу, при цьому за кілька хвилин до цього керівник ГБР Роман Труба заявив, що Порошенко на допит приїжджати не збирався.

Також у четвер четверо невідомих напали на автомобіль Порошенка. Вони спровокували бійку з охороною, після чого втекли.

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