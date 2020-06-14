Запад через спецпорученца Дениса Козака категорично передал Кремлю, что Крым однозначно надо вернуть Украине. Других вариантов для Москвы у него нет. Вернуть Крым предстоит любому правительству РФ и даже уход Путина не снимет с повестки дня эту тему. Только после возвращения полуострова с Москвой будут говорить о снятии с неё санкции и об остальном. Запад в утверждении "Крым должен быть возвращён" не менее категоричен, чем Путин, заверяющий, что Крым захвачен РФ навсегда. Никакого нового ялтинского раздела мира, навязанного империалистом Сталиным в 1945 г. США и Великобритании не будет. Во всяком случае, с Западом. Если Москва опять очень хочет с кем-нибудь поделить мир, то пусть пробует договориться об этом с Пекином и поглядим, как у неё это получится.

Делегацию МИД Украины, посетившую 2 июня Берлин, основательно ознакомили с этой принципиальной позицией и возможными вариантами действий по достижению цели. Этот визит был детальной координацией совместных действий и утверждения их общего плана. В его рамках у правительства Украины сейчас стоит задача: принудить Кремль начать переговоры о возвращении Крыма.

Для её достижения вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и стал настойчиво говорить после 13 мая о создании площадки для переговоров о деоккупации Крыма Россией. Резников, реализуя стратегию по принуждению России к деоккупации Крыма и Донбасса, даже намекнул Кремлю, выступая 12 июня на "Киевском форуме по безопасности", что Украина может выйти из переговоров в Минске и таким способом аннулировать Минское перемирие, если Москва будет продолжать упорствовать в своих имперских амбициях.

Будущей "Прекрасной России" Навального, Соловья и остальных недвусмысленно дают понять: без деоккупации Крыма и Донбасса "прекрасная" России невозможна по определению. Пунктом № 1 для любого послепутинского правительства неизбежно станет вопрос возвращения захваченных территорий. Если он не будет решён позитивно, то на всех своих прекрасных мечтаниях россияне сразу могут ставить жирный крест. Любые политики, обещающие им "Прекрасную Россию" без деоккупации Крыма, – это либо лжецы, либо очень недалёкие люди. Особенно в ситуации, когда возможности Украины вернуть Крым начали быстро увеличиваться, хотя и не столь резко, как падение цен на нефть и газ.

О скорости их роста можно судить также по двум событиям пятницы 12 июня. В этот день Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями, что явно не было неожиданностью для Москвы. Если опустить словесную эквилибристику, которая с ХХ в. обычно сопровождает все международные политико-дипломатические заявления, то предоставление такого статуса недвусмысленный сигнал Кремлю о том, что о планах нового военного вторжения в Украину лучше забыть.

Второе событие пятницы – это телефонный разговор президента Владимира Зеленского с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Он в этот же день стал официальным достоянием СМИ без всяких "сливов" его записи бдительными и мнительными майорами Мельниченками. Как сказал Зеленский: "Премьер-министр Швеции поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня. Годами звучал только вопрос прекращения войны на Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма". Эта фраза похожа на финальный аккорд по выступлениям Резникова с поисками площадки для переговоров о деоккупации Крыма. Премьер Швеции не против, чтобы ею стал Стокгольм. Интересно, какие будут возражения у Кремля?

В Кремле, разумеется, покочевряжатся пару месяцев, но в итоге, подозреваю, что таки согласятся на Стокгольм, – уже очень хорошее и удобное место. Кремль припекает со всех сторон, в том числе и солнце в Крыму. Вскрик месячной давности кого-то из московского истеблишмента о том, что если Украина и дальше не будет поставлять воду из Днепра в Крым, то РФ вправе вторгнуться и силой взять её, быстро канул в лету. В Кремле не все такие тупые, и логично представили себе американо-украинский десант на Ямале из-за того, что РФ не поставляет газ, не платит за транзит, и обижает живущих и работающих там украинцев, которым недоплачивает за их нелёгкий труд. В общем, пора полуострову Ямал вернуться в родную гавань, чем он хуже Крыма, а немцам вступиться за ненцев. При таком подходе возможны разные интересные выводы, почему кремлёвские сами быстро и осадили этого крикуна.

Нравится кремлёвским "башням" или не нравится, но они уже вынуждены считаться с тем фактом, что пора начинать переговоры о деоккупации Крыма. Не только потому, что припекает со всех сторон, но и потому, что уход Путина не за горами, а у "Прекрасной России" нет внятного ответа, как она будет возвращать Крым.

"Прекрасной России" возвращать Крым хочется ничуть не больше, чем Путину, но придётся. Поэтому "Прекрасная Россия" уже в поисках способа как это сделать, но так, чтобы Крым не вернуть. Такой способ она нашла, в чём проявила большую гибкость ума, чем типичные подквадратные российские имперцы. Более того, изящно вбросила свой план в информпространство Украины 10 июня, как раз за два дня до пятницы, в которою у нас появился статус особого партнёра НАТО и замаячил Стокгольм как площадка для переговоров по деоккупации Крыма.

Площадкой для ввода этого прекрасного плана стал крымскотатарский телеканал ATR, а методом "разговор без шаблонов" на нём двух достойных джентльменов: замдиректора канала Айдера Муждабаева и его гостя Алексея Арестовича, которого за занятность его биографии и взглядов можно назвать Яковом Блюмкиным наших дней. Текущее хобби или работа Арестовича – проект сбора Киевом вокруг себя всех земель русских во многом похож на экспедицию Блюмкина в Шамболу по заданию ВЧК. Муждабаев тоже личность колоритная и по ряду параметров схож с "великим люстратором" Егором Соболевым.

Эти два достойных джентельмена за 50 минут интересно поговорили о многом и разном и в резюме согласованно пришли к выводу: в конституцию Украины надо срочно внести пункт об автономной татарской республике в Крыму, иначе всё пропало. Порошенко в 2016 г. собирался это сделать, но почему-то передумал, а Зеленский молчит на этот счёт и кукожится. Подчёркиваю, внести срочно и прямо сейчас, а не после деоккупации.

Взглянем, как могут развиваться события, если последовать рекомендации двух этих достойных джентльменов. Путинский режим, "Прекрасная Россия" или тот, кто на их месте будет, тут же, ссылаясь на конституцию Украины, сами проведут референдум среди крымских татар о присоединении полуострова к РФ или к волжскому Татарстану. Такой вариант тоже нельзя исключать, пока Татарстан остаётся провинцией Московии. Мнение Меджлиса крымскотатарского народа, разумеется, никакая "Прекрасная России" не будет спрашивать. Выращивать кадры коллаборантов и оперировать ими в Москве всегда умели, почему в апреле 2016 г. она и запретила Меджлис как экстремистскую организацию под надуманным предлогом. Кремль очень раздражает то, что крымские татары протестуют против оккупации без оружия. Если бы они хоть немножечко постреляли бы, то Кремлю было бы сподручней. Но они подложили Кремлю жирную свинью, используя методику Ганди.

"Прекрасная" или корявая Россия без особых проблем, если не считать такой Меджлис, проведут данный референдум среди отфильтрованных крымских татар. Возможно, не за две авральные недели, как в марте 2014 г., а за месяц, по законодательству РФ. После предъявят его результат как выражение воли народа, кивнут на конституцию Украины, и свернут все переговоры по деоккупации Крыма.

Подобный приём Москва применила в начале 1990-ых в Грузии для отторжения от неё Абхазии. Сколько в реальности абхазов было за выход из состава Грузии не знает никто, поскольку никто их не считал, а учитывали только стволы, розданные Москвой. Главными борцами за свободу Абхазии от "грузинского ига" были местные и только что присланные русские с оружием. Москва всегда и охотно готова бороться за освобождение кого угодно и от чего угодно, если эти националисты согласны стать Россией. Если не согласны, то поедут осваивать Сибирь и Дальний Восток как украинцы и будут переименованы в "бандер".

Теперь в Москве подумывают над тем, как бы повторить абхазский сценарий в Крыму и разыграть спектакль по освобождению татар от "украинского ига". Его исполнение облегчается тем, что нет необходимости устраивать в Крыму такой тотальный геноцид украинцев, какой русские устроили грузинам в Абхазии и в округе Цхинвали, который они переименовали в "Южную Осетию", подобно тому, как юг Украины они норовят переименовать в "Новороссию". В результате этого геноцида из Сухуми сбежал даже легендарный Мелитон Кантария, водружавший красное знамя над рейхстагом, и умер в больничном коридоре в Москве, так и не успев получить статус беженца.

Два достойных джентльмена подсовывают очень неприглядный вариант с идеей о срочной татарской автономии Крыма. Утешает то, что Украина – это такое заколдованное место, где каждый свежеприсланный чекист должен выглядеть хоть чуточку настоящим "бандеровцем". Этому правилу следует даже их главный чекист, назвавший своего кума Медведчука "последним настоящим украинским националистом".

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