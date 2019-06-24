"Підтримати Сакартвело!" Порошенко звернувся з потужним закликом до українців

Партія "Європейська Солідарність" повністю солідарна з народом Грузії, який чинить опір російському імперіалізму і бореться з окупацією.
Про це на своїй сторінці в Facebook заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко, зазначивши, що Москва хоче знову економічно послабити Грузію, блокуючи повітряне сполучення і завдає удару по туризму.
"Ми, українці, не повинні залишити в біді своїх грузинських братів. Звичайно, я закликаю українців відпочивати в Україні, але тим, хто планує відпочивати за кордоном або в окупованому Криму, рекомендую переорієнтуватися на Грузію", – сказав він.
Петро Порошенко
скріншот відео
Порошенко звернувся до уряду України і Міністерства інфраструктури з пропозицією надати в цей період знижку на аеронавігаційні збори для рейсів сполученням Україна-Грузія-Україна, авіакомпанії могли б знизити ціни на квитки.
"Грузія пішла на те, щоб змінити одну ключову букву в назві Києва – тому що ми Київ, а не Києв. На мою думку, МЗС України має почати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело. Дуже важливо допомогти тим, хто так само, як і ми, багато років бореться з російською агресією. Підтримати Сакартвело – значить підтримати Україну!" – закликав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 червня в Тбілісі спалахнули протести на площі перед парламентом Грузії.
У Росії протести викликали різку реакцію – президент Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію.
У разі повного закриття Росією кордону з Грузією і припинення турпотоку Тбілісі втратить приблизно 100 млн доларів.
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