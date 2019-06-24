"Підтримати Сакартвело!" Порошенко звернувся з потужним закликом до українців

Партія "Європейська Солідарність" повністю солідарна з народом Грузії, який чинить опір російському імперіалізму і бореться з окупацією.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко, зазначивши, що Москва хоче знову економічно послабити Грузію, блокуючи повітряне сполучення і завдає удару по туризму.

"Ми, українці, не повинні залишити в біді своїх грузинських братів. Звичайно, я закликаю українців відпочивати в Україні, але тим, хто планує відпочивати за кордоном або в окупованому Криму, рекомендую переорієнтуватися на Грузію", – сказав він.

Петро Порошенко скріншот відео

Порошенко звернувся до уряду України і Міністерства інфраструктури з пропозицією надати в цей період знижку на аеронавігаційні збори для рейсів сполученням Україна-Грузія-Україна, авіакомпанії могли б знизити ціни на квитки.

"Грузія пішла на те, щоб змінити одну ключову букву в назві Києва – тому що ми Київ, а не Києв. На мою думку, МЗС України має почати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело. Дуже важливо допомогти тим, хто так само, як і ми, багато років бореться з російською агресією. Підтримати Сакартвело – значить підтримати Україну!" – закликав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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