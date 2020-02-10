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10 лютого • оновлено в 19:02
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Москва влаштувала Києву "перевірку на вошивість": дипломат вказав на небезпеку

3.4т
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Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко назвав "перевіркою на вошивість" заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що Росія не проти обмінятися з Україною послами.

"Пропозиція відновити повноцінні дипломатичні відносини – це абсолютно нормально з точки зору Москви", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

На думку дипломата, "Росія зараз намагатиметься робити все, щоб показати, що насправді нічого не трапилося. Ну, вкрали частину території та нахабно намагаються це узаконити. Ну що тут такого? Так вийшло. Ведуть війну. Ну, це ж не вони ведуть війну, а "трактористи" і "комбайнери". Все це треба сприймати як українські проблеми. До чого тут Росія?"

Володимир Путін, Сергій Лавров

Володимир Путін, Сергій Лавров

За наявної ситуації "українська влада або піде на приниження і вкотре покаже, що вона не українська, а невідомо яка, або покаже свою позицію і залишить цю тему на той час, поки не відбудеться звільнення Криму і звільнення Донбасу".

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У цьому контексті Огризко додав, що в разі, якщо українська влада піде на поступки Росії, "очікувати можна будь-чого, зокрема відновлення водопостачання Криму".

Як писав OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не проти обмінятися послами з Україною, щоб повноцінно відновити дипломатичні відносини з Києвом. "Це не через нас: українська сторона відкликала посла, погрожувала розірвати дипвідносини. Зараз, щоправда, начебто хтось там згадував про ймовірність рішення Зеленського повернути послів. Ми будемо не проти", – сказав він.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Російсько-український конфлікт Ексклюзив
Особи
Володимир Огризко Сергій Лавров
Місце
Україна
Тег
дипломат
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украине надо мириться с Россией.... просить прощения и мириться, иначе государство Украина перестанет существовать... неужели вам это непонятно?
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Домбровска Катерина, раиссия- это соседская коза? Объясни: на хрена козе баян?
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0
0
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Zhikharev Dmitry, неужели тебе, недоумок, не понятно, что раиссия просто превратит Украину в колонию, и вот тогда она действительно перестанет существовать?"
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1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
путин исправил одно из преступлений комуняк, в чем проблема? вы же хотели декоммунизацию? вот вас уже и начали декоммунизировать... можете даже не благодарить... пришла пора вернуться украинцам к своим историческим национальным пенатам...
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1
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Чёто ноет мне моё сердце,доиграется "броненосец"до запасного путя,Петром-ключником. кляну сь.
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0
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