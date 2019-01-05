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Москва вимагає від Вашингтона пояснень щодо затримання громадянина Росії

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У МЗС Росії повідомили про затримання росіянина на Маріанських островах, які належать США. Москва стверджує, що дізналася про це не від профільних відомств США, а від родичів затриманого.Російське МЗС закидає владі США затримання громадянина Росії одразу після арешту в Москві американця Пола Вілана, якого обвинуватили в шпигунстві. Цей інцидент може ще більше загострити відносини між двома державами, зазначає агентство Reuters.

Міністерство закордонних справ Росії в суботу, 5 січня, повідомило про затримання у США громадянина Росії Дмитра Макаренка. "Підтверджуємо повідомлення ЗМІ про арешт російського громадянина на Північних Маріанських островах (США)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті МЗС РФ.

"Влада США - в порушення двосторонньої Консульської конвенції - не повідомила про факт затримання нашого громадянина у передбачений триденний термін", - стверджують у російському відомстві.

Посольство РФ намагається отримати консульський доступ до Макаренка, про затримання якого дізналося не від американських правоохоронних органів, а від родини росіянина.

За даними МЗС РФ, Дмитро Макаренко прибув на розташований у Тихому океані острів Сайпан 29 грудня зі своєю дружиною, неповнолітніми дітьми й батьками. "Він був затриманий співробітниками ФБР в аеропорту відразу після прильоту", - повідомили в зовнішньополітичному відомстві РФ. Там стверджують, що Макаренка етапували у Флориду.

У Росії звинуватили у шпигунстві американця

У Москві 28 грудня російська ФСБ затримала американця Пола Вілана. Його обвинуватили у шпигунстві проти РФ. Суд заарештував чоловіка на два місяці. Йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. Американець перебуває в СІЗО "Лефортово" в Москві.

Згодом з'ясувалося, що Вілан є громадянином чотирьох країн: США, Канади, Великобританії та Ірландії. Родина заарештованого повідомила, що їхній родич - морський піхотинець у відставці, та що він приїхав до Росії на весілля.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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