"Москва прорахувалася!" Журналіст назвав головну відмінність України від Росії

Один з пунктів у переліку відмінностей України від Росії — "держава", її роль, вплив і можливості. У боротьбі за владу клани оскаржують монополію на насильство, використовуючи тих, кому здається, що нинішня Україна — "недостатньо Україна".

Про це заявив журналіст Павло Казарін у блозі для "Ліга". "Вся історія російських "відлиг" — це періоди послаблення державного левіафана. Коли історія саджала його на сувору дієту — через кон'юнктуру, програні війни або злам старих архітектур. Щойно держава отримувала можливість зміцніти — вона зжирала всіх конкурентів", — написав він.

А українська держава, наголошує Казарін, ніколи левіафаном не була, з першого дня свого існування вона залишалася найслабшим гравцем за картковим столом.

ТСН

"Багато в чому Україну врятувало те, що у нас не було єдиного системоутворюючого ресурсу — подібно російським нафті і газу. У нашій країні таких ресурсів було кілька, і навколо кожного в результаті сформувалася своя олігархічна група. Кожна з них потім вибудовувала ешелоновану систему оборони. Завдяки конкуренції в Україні народжувалося все те, чим ми потім так пишалися. Багатопартійність. ЗМІ. Багатоголосся", — зазначив журналіст.

За його словами, можна приписати авторство всього цього громадянському суспільству, але громадянське суспільство в Україні не готове скидатися, саме тому майже всі громадські ініціативи змушені жити на західні гранти.

"Довгий час ця реальність була нашим статус-кво. Аж до того моменту, поки у гру не вступив новий гравець. Той самий, що вирішив, що Україна — надлишково Україна. Російське вторгнення робило ставку на слабкість інституційної України. На те, що вся її архітектура самозахисту не здатна змагатися з сусідом. На те, що картковий будиночок, яким бачила Москва свого сусіда, — розвалиться за першого подиху східного вітру. Москва прорахувалася", — зазначив Казарін.

Він нагадав, що звичайні українські громадяни здатні бути самостійними фігурами, йти на фронт, волонтерити для армії.

"Спроба обнулити України не вдалася. Втім, турбулентність на цьому не закінчилася. Тому що оскаржувати українську монополію на насильство готові ще й ті, хто переконаний, що нинішня Україна — "недостатньо Україна", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія готувала підступний план і провокації щодо виборів в Україні.

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