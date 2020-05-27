Москва пригрозила Києву "непоправними наслідками" через "Мінськ"
Представник Росії в Тристоронній контактній групі по Донбасу Борис Гризлов пригрозив "непоправними наслідками" Україні, якщо вона спробує змінити мінські домовленості.
Про це він заявив журналістам 27 травня, передають РИА Новости.
"Будь-які спроби Києва змінити мінські домовленості, в тому числі в частині черговості виконання заходів, можуть призвести до непоправних наслідків", – сказав Гризлов.
Він також дав зрозуміти, що Україна не отримає контроль над кордоном до проведення виборів на окупованих територіях
"Київ знову заявив, що хоче отримати повний контроль над кордоном в Донбасі до політичного врегулювання. Тобто до визначення особливого статусу територій Донбасу, амністії і проведення виборів", – сказав представник РФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський дав собі кілька місяців, щоб врегулювати ситуацію на Донбасі дипломатичним шляхом.
Він також зазначив, що у його команди є ще кілька запасних планів, але останній застосовувати він не хотів би.