Москва пригрозила Києву "непоправними наслідками" через "Мінськ"

Представник Росії в Тристоронній контактній групі по Донбасу Борис Гризлов пригрозив "непоправними наслідками" Україні, якщо вона спробує змінити мінські домовленості.

Про це він заявив журналістам 27 травня, передають РИА Новости.

Борис Гризлов ТАСС

"Будь-які спроби Києва змінити мінські домовленості, в тому числі в частині черговості виконання заходів, можуть призвести до непоправних наслідків", – сказав Гризлов.

Він також дав зрозуміти, що Україна не отримає контроль над кордоном до проведення виборів на окупованих територіях

"Київ знову заявив, що хоче отримати повний контроль над кордоном в Донбасі до політичного врегулювання. Тобто до визначення особливого статусу територій Донбасу, амністії і проведення виборів", – сказав представник РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський дав собі кілька місяців, щоб врегулювати ситуацію на Донбасі дипломатичним шляхом.

Він також зазначив, що у його команди є ще кілька запасних планів, але останній застосовувати він не хотів би.