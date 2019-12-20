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20 грудня • оновлено в 12:01
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"Москва підпорядковувалася Києву": МЗС поставив на місце Путіна

2.1т
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У МЗС України нагадали президенту РФ Володимиру Путіну, що згідно з історією, Москва підпорядковувалася Києву.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, зазначивши, що в МЗС засуджують будь-які посягання РФ на територіальну цілісність України.

"Ми засуджуємо будь-які спроби Російської Федерації зазіхати на територіальну цілісність України... Ба більше, давайте звернемося до історії – хто кому належав. Коли свого часу Москва була підпорядкована Києву. Давайте говорити про корені, а не про наслідки", – підкреслив дипломат.

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Боднар акцентував, що "ніякий наратив Путіна, ніякі його вигадки" не спрацюють. Також МЗС 20 грудня зробить офіційну заяву на слова глави Кремля.

Кремль

Кремль

Як повідомляв OBOZREVATEL, на пресконференції президент РФ Володимир Путін назвав Причорномор'я і східну частину України "споконвічно російськими територіями" і пообіцяв розібратися з цим.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Свидомые! Историю нужно знать!!! Хотя бы кто освободил земли Киева, от хазар, и кто завоевал киев и назвал его русским городом....
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Ку Алексей
Ку Алексей
в Кремле истерика?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинскому недогосударству 28 лет! Москву они подчиняли, надо же такую буйную фантазию иметь :-)
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Бублик HORT
Бублик HORT
Кристина Стефанова, если следовать твоей логике то, российскому недогосударству 28 лет!
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