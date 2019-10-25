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25 жовтня • оновлено в 16:58
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/ Політика

"Москва готова!" У Кремлі зробили гучну заяву щодо Донбасу

11.5т Читати матеріал російською

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що РФ нібито сподівається на вирішення конфлікту на Донбасі.

За його словами, "Москва готова допомагати" президентові України Володимиру Зеленському, передають "РИА Новости".

"Сподіваємося, що все-таки вдасться врегулювати ситуацію на сході України на основі Мінських угод. Ми чуємо регулярні підтвердження з боку президента Зеленського про те, що він хоче це зробити. Будемо сподіватися, що йому це вдасться. Ми готові всіляко сприяти виконанню цих домовленостей по лінії Донецька і Луганська", – сказав він.

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Пєсков, прапори України і Росії

Пєсков, прапори України і Росії

колаж

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на обнадійливі заяви з боку РФ, відведення сил в районі Петровського і Золотого на Донбасі відклали, оскільки були порушення перемир'я.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Вже надопомагали, окупанти-агресори....
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Домбровска Катерина, Вам и помогать не надо было! Сами натворили делов - сами и расхлебывайте.
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