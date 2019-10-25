"Москва готова!" У Кремлі зробили гучну заяву щодо Донбасу

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що РФ нібито сподівається на вирішення конфлікту на Донбасі.

За його словами, "Москва готова допомагати" президентові України Володимиру Зеленському, передають "РИА Новости".

"Сподіваємося, що все-таки вдасться врегулювати ситуацію на сході України на основі Мінських угод. Ми чуємо регулярні підтвердження з боку президента Зеленського про те, що він хоче це зробити. Будемо сподіватися, що йому це вдасться. Ми готові всіляко сприяти виконанню цих домовленостей по лінії Донецька і Луганська", – сказав він.

Пєсков, прапори України і Росії колаж

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на обнадійливі заяви з боку РФ, відведення сил в районі Петровського і Золотого на Донбасі відклали, оскільки були порушення перемир'я.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!