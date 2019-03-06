''Москва була болотом!'' Український посол різко поставив на місце друга Путіна

Український Надзвичайний і Повноважний Посол в Австрії Олександр Щерба публічно відповів на антиукраїнські висловлювання австрійського кандидата в Європейському парламенті Йоханна Фоггенгубера.

Щерба зазначив, що йому не вдалося зустрітися з європейським політиком, тому він прийняв рішення звернутися до нього через колонку в газеті Wiener Zeitung. Так, дипломат прокоментував висловлювання Фоггенгубера про те, що "Україна ніколи не мала жодного стосунку до Криму".

"Україна – єдина частина земної суші, поєднана з півостровом. Княгиня Ольга, яка принесла християнство до Київської Русі, хрестилася саме в Криму. І далеко не випадково називалася та держава не Московією, а Київською Руссю. Адже Москва тоді була просто болотом", – відповів Посол.

Олександр Щерба Facebook Alexander Scherba

Також Щерба звернув увагу, що Україна в особі Київської Русі стояла біля витоків Європи, хоч пізніше і була поділена між імперіями.

"Крізь століття існування вона пронесла і свою мову, і свою культуру", – підкреслив дипломат.

Він підсумував, що кандидату в Європейський Парламент варто було б ретельніше підбирати слова для публічних заяв.

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді 2018 у Австрії затримали екс-полковника збройних сил країни за підозрою в шпигунстві на користь Росії. 70-річний житель Зальцбурга 20 років передавав дані і отримав за роботу на Москву 300 тисяч євро.

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