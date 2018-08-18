Москаль звільнив "викривача" корупції: помічено показовий нюанс

Губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль звільнив викривача корупції голови виноградівської РДА.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив представник Ради громадського контролю НАБУ Олександр Пересоляк. При цьому він стверджує, що, таким чином, було порушено законодавство.

"Положення цього Закону щодо захисту викривачів корупції в органах державної влади є фікцією і не дають реального захисту тим, хто не згоден з корумпованою системою", - підкреслив він.

При цьому, на думку юриста, цим звільненням було дано чіткий сигнал - "корупціонери мають імунітет".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЄС підрахували масштаби корупції на митниці в Україні і назвали суму збитків - понад 4 млрд євро щорічно.