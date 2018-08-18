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Москаль звільнив "викривача" корупції: помічено показовий нюанс

13.2тЧитати новину російською

Губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль звільнив викривача корупції голови виноградівської РДА.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив представник Ради громадського контролю НАБУ Олександр Пересоляк. При цьому він стверджує, що, таким чином, було порушено законодавство.

"Положення цього Закону щодо захисту викривачів корупції в органах державної влади є фікцією і не дають реального захисту тим, хто не згоден з корумпованою системою", - підкреслив він.

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При цьому, на думку юриста, цим звільненням було дано чіткий сигнал - "корупціонери мають імунітет".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЄС підрахували масштаби корупції на митниці в Україні і назвали суму збитків - понад 4 млрд євро щорічно.

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Геннадій Москаль
Місце
Україна
Об'єкт
НАБУ
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Диброва Петр
Диброва Петр
Сущность рода определяется прозвищами данные односельчанами, позже трансформированными в фамилии!
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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1
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Диброва Петр
Диброва Петр
Бочарова Татьяна, Достаточно 20 минут бега трусцой ежедневно и никакого давления не будет. Остальное кидалово для ленивых и любителей пожрать!
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0
Мартин Алекс
Мартин Алекс
Попросить Путина и Трампа назначить Москаля Президентом Украины- нормальный мужик, ворует не очень много...
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