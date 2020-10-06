Москаль вирішив перевірити, чи фальшивий диплом у Зеленського

Колишній глава Луганської та Закарпатської областей Геннадій Москаль запідозрив, що у президента Володимира Зеленського фальшивий диплом.

В ефірі "5 каналу" він заявив, що надіслав запит у Кривий Ріг, зажадавши дипломну роботу.

"Я зробив запит у Кривий Ріг: дайте його дипломну роботу. Є доступ до публічної інформації. Це публічно. Якщо ти не писав дипломну роботу, тобі не дадуть диплом. Тільки, кажу, не говоріть, що миші з'їли, затопили, хтось вкрав, десь втрачена", – зазначив Москаль.

Зі свого боку, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав Зеленського "дуже слабким не тільки інтелектуально".

"Слабким на ті спокуси, які дає влада. Для нього якоїсь миті стали важливіші лімузини-кортежі-дачі-відпочинок, ніж власна робота", – пояснив свою позицію ексчиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр освіти Сергій Шкарлет не зміг згадати кількість учителів в українських школах.