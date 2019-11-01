"А Путін де?" Москаль розповів про дивну ситуацію на виборах у Раду. Відео

Колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль розповів веселу історію, як в 2014 році "допоміг" зіпсувати бюлетені на виборах бабусям, які хотіли голосувати за президента РФ Володимира Путіна.

Уривок його інтерв'ю журналістці Яніні Соколової опублікував "5 канал", давши обіцянку незабаром показати весь випуск програми "Рандеву" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Я приходжу в 2014 році на вибори до Верховної Ради України. Такі крики. Бабусь осіб 20", – поділився він. На питання, що відбувається, пенсіонерки відповіли йому: "Що за бюлетень? Де Путін?"

Москаль зізнався, як "допоміг" зіпсувати бюлетені фанаток Путіна Скріншот з відео

Москаль вирішив підіграти і запитав у голови дільничної комісії, де ж ім'я Путіна. "Та він не балотується", – прозвучало у відповідь.

"Як, кажу, він на всіх виборах балотується. Бабусі, не турбуйтеся, візьміть ручки і допишіть в кінці "Путін В. В." і поставте галочку. Що значить зіпсую бюлетені? Ану не дури людей", – з посмішкою сказав він, так і не закінчивши, чи вдалися його "пустощі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Москаль зізнався, що в кінці 80-х переміг онкологію.

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