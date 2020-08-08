Москаль просить Разумкова ініціювати відставку Геруса на виконання петиції до президента

Марія Шевчук Політика 13:17, 8.08.2020

Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова просять ініціювати звільнення Андрія Геруса з посади голови енергетичного комітету парламенту на виконання електронної петиції шахтарів до президента. Відповідного листа спікеру парламенту направив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Про це повідомляється на персональному сайті політика.

“Прошу повідомити, коли конкретно буде ініційована відставка з посади голови комітету з питань енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса. Прошу дати персональну оцінку його деструктивній та явно антиукраїнській діяльності, що призводить до знищення стратегічних галузей економіки України, її узалежнення від енергоресурсів країни-агресора Російської федерації, а також знищує авторитет Верховної Ради в України та світі”, - зазначив у своєму зверненні Москаль.

Петиція з вимогою звільнення Геруса з’явилася на сайті президента ще 8 травня. Вона була написана від імені українських шахтарів і стосувалася критичної ситуації у вугільні галузі та енергетиці загалом, що склалась через імпорт російського струму. Автори петиції просили президента звільнити з посади голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який пролобіював відновлення імпорту електроенергії з Росії. Петиція набрала необхідні для розгляду президентом 25 000 голосів.

Відповідаючи на петицію, президент Володимир Зеленський зазначив, що звільнення голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса належить до компетенції Верховної Ради.

Коментувати
Політика

Дивіться також

12 років тому війська РФ увірвалися в Грузію: Україна закликала світ виступити проти агресора

МОЗ зажадало посилення карантину в Україні, а Зеленський дав термінове доручення Шмигалю

У Хабаровську знову вийшли на мітинг проти Путіна та підтримали Білорусь. Фото і відео

Віктор Павлік прокоментував смерть свого сина

У Луцьку немовля впало в кому після вакцинації: батьки звинувачують медиків