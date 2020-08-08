Москаль просить Разумкова ініціювати відставку Геруса на виконання петиції до президента

Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова просять ініціювати звільнення Андрія Геруса з посади голови енергетичного комітету парламенту на виконання електронної петиції шахтарів до президента. Відповідного листа спікеру парламенту направив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Про це повідомляється на персональному сайті політика.

“Прошу повідомити, коли конкретно буде ініційована відставка з посади голови комітету з питань енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса. Прошу дати персональну оцінку його деструктивній та явно антиукраїнській діяльності, що призводить до знищення стратегічних галузей економіки України, її узалежнення від енергоресурсів країни-агресора Російської федерації, а також знищує авторитет Верховної Ради в України та світі”, - зазначив у своєму зверненні Москаль.

Петиція з вимогою звільнення Геруса з’явилася на сайті президента ще 8 травня. Вона була написана від імені українських шахтарів і стосувалася критичної ситуації у вугільні галузі та енергетиці загалом, що склалась через імпорт російського струму. Автори петиції просили президента звільнити з посади голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який пролобіював відновлення імпорту електроенергії з Росії. Петиція набрала необхідні для розгляду президентом 25 000 голосів.

Відповідаючи на петицію, президент Володимир Зеленський зазначив, що звільнення голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса належить до компетенції Верховної Ради.