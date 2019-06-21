Мосійчук створить нову партію з колишніми соратниками Ляшка

Народний депутат України Ігор Мосійчук анонсував створення нової політичної сили разом з колишніми соратниками по Радикальній партії Олега Ляшка.

"Я зараз безпартійний. Але у мене є багато однодумців, зокрема – члени Радикальної партії. Ми готуємо з'їзд нової партії", – заявив він в ефірі ObozTV.

На питання, чи можуть вийти з РПЛ інші нардепи, Мосійчук відповів: "Не можуть, а вийдуть. Але після 21 липня, тому що я не хочу, щоб це вплинуло на результати виборів Радикальної партії. Після 21-го, після завершення виборів, ми проведемо з'їзд і буде створено нову політичну партію".

При цьому депутат відмовився називати прізвища людей, які увійдуть до нової політсили.

За його словами, "це буде партія нового, не вождистського типу, буде сповідувати традиційні консервативні цінності, як нинішня правляча партія Польщі PiS".

Також Мосійчук уточнив, що лідера нової політсили повинен визначити з'їзд.

Ігор Мосійчук kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат Ігор Мосійчук 24 травня вийшов зі складу Радикальної партії Олега Ляшка. За словами нардепа, у нього виникли ідеологічні розбіжності з окремими членами команди.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!