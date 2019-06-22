Мосійчук розповів, кого міг би замінити в "Кварталі 95"

Народний депутат України Ігор Мосійчук уїдливо прокоментував масовий похід у політику представників шоу-бізнесу, зокрема – студії "Квартал 95".

В ефірі ObozTV на питання, чи можуть депутати піти в шоу-бізнес, якщо актори йдуть у Раду, Мосійчук відповів: "Я можу тільки погладшати і Юзіка грати. Він грав мене, а я можу зіграти його".

"Вони були на своєму полі, а тепер перейшли на державницьке. Тоді вони сміялися з нас. Я не хочу, щоб Україна плакала від них", – додав нардеп.

Варто відзначити, що актор "Кварталу 95" Юрій Корявченков, якого колеги звуть Юзік, балотується до Верховної Ради по мажоритарці у Кривому Розі.

Ігор Мосійчук балотується в парламент по одному з мажоритарних округів на Київщині.

Юрій Корявченков і Ігор Мосійчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше студія "Квартал 95" почала шукати актора, який замінить нинішнього президента України Володимира Зеленського.

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