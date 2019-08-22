Моряка на "ексберкутівця": Україна і Росія проведуть ще один обмін

Ексбійця спецпідрозділу "Беркут" Олександра Саттарова, якого судять у Києві за участь у так званій "самообороні" Криму, обміняють на утримуваного Росією українського моряка.

Про це повідомив його адвокат Ігор Свінціцький, передають "Крим.Реаліі". Процедура юридичного оформлення вже почалася.

"Він поставлений на обмін. І буде обміняний на одного нашого моряка. Це офіційно підтверджена інформація", – поділився правозахисник.

Новини Кремль підтвердив обмін заручниками з Україною

Олександр Саттаров krymr.com

Інші подробиці процедури поки невідомі. Відзначається, що мова йде про моряка, захопленого ФСБ Росії, однак його ім'я не називають.

Нагадаємо, Саттарова затримали в грудні 2017 року у Дніпрі за підозрою в державній зраді за участь у захопленні українського військового аеродрому "Бельбек" у Севастополі. Він свою провину заперечує.

До 2014 року росіянин служив у спецпідрозділі "Беркут".

Олександра Саттарова обміняють на українського моряка Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, п'ятеро громадян України можуть бути видані на батьківщину для відбування покарання. Джерело відзначило, що "наразі обговорюється формат цієї процедури".

Пізніше заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що від Путіна очікують подальших кроків зі звільнення політв'язнів.

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