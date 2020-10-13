Мороз заступився за Фокіна і заявив, що винні "підбурювачі на Майдані"

Ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз виступив на захист ексзаступника глави української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна, якого звільнили з групи через його висловлювання про війну на Донбасі.

Так, у матеріалі для видання "ГОРДОН" Мороз зазначив, що судити нібито потрібно не Фокіна, а "тих, хто намагається судити його".

"А може, треба судити тих, хто намагається тепер судити Вітольда Павловича? Тих, хто підбурював протистояння на Майдані, на чиїх руках кров і мітингувальників, і правоохоронців. Тих, хто боялися (і бояться) справедливого покарання за злочини, тих, хто протягав закон від 21 лютого 2014 року про нерозслідуванні обставин цієї трагедії. Хто свідомо, покірно здав Крим, а тепер у вуличних колонах у перших рядах демонструє свій "патріотизм". Хто не дозволив ще на початку 2014 року зупинити бійню на Донбасі, хоча все для цього було підготовлено. Хто донині блокує розслідування злодіянь на Хрещатику, Інститутській вулиці, в Одесі", – написав Мороз.

На його думку, Фокін – "відданий справі, чесний до правди, справедливий до людей, глибоко розуміє суть процесів і аргументовано відстоює свою позицію".

"Те, що Вітольд Павлович очолював Кабінет міністрів України в найбільш хиткий період руйнування союзної держави (його роль у будівництві саме України відстоювали не тільки мої однодумці, а й тверезі політики "демократичної" хвилі з Руху, Лариса Скорик наприклад), те, що саме його підпис стоїть на стартовому документі Біловезької Пущі, що він разом із Леонідом Кравчуком підтримав звернення до нинішнього керівництва держави щодо неприпустимості перетворення української землі в товар. Усе це не має значення", – написав Мороз.

Нагадаємо, що напередодні розгорівся гучний скандал довкола першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна, який заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.

Він робив резонансні заяви про Донбас і до цього, а 30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах Тристоронньої контактної групи. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками й коментарями Фокіна.

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