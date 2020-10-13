Мороз заступився за Фокіна і заявив, що винні "підбурювачі на Майдані"
Ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз виступив на захист ексзаступника глави української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна, якого звільнили з групи через його висловлювання про війну на Донбасі.
Так, у матеріалі для видання "ГОРДОН" Мороз зазначив, що судити нібито потрібно не Фокіна, а "тих, хто намагається судити його".
"А може, треба судити тих, хто намагається тепер судити Вітольда Павловича? Тих, хто підбурював протистояння на Майдані, на чиїх руках кров і мітингувальників, і правоохоронців. Тих, хто боялися (і бояться) справедливого покарання за злочини, тих, хто протягав закон від 21 лютого 2014 року про нерозслідуванні обставин цієї трагедії. Хто свідомо, покірно здав Крим, а тепер у вуличних колонах у перших рядах демонструє свій "патріотизм". Хто не дозволив ще на початку 2014 року зупинити бійню на Донбасі, хоча все для цього було підготовлено. Хто донині блокує розслідування злодіянь на Хрещатику, Інститутській вулиці, в Одесі", – написав Мороз.
На його думку, Фокін – "відданий справі, чесний до правди, справедливий до людей, глибоко розуміє суть процесів і аргументовано відстоює свою позицію".
"Те, що Вітольд Павлович очолював Кабінет міністрів України в найбільш хиткий період руйнування союзної держави (його роль у будівництві саме України відстоювали не тільки мої однодумці, а й тверезі політики "демократичної" хвилі з Руху, Лариса Скорик наприклад), те, що саме його підпис стоїть на стартовому документі Біловезької Пущі, що він разом із Леонідом Кравчуком підтримав звернення до нинішнього керівництва держави щодо неприпустимості перетворення української землі в товар. Усе це не має значення", – написав Мороз.
Нагадаємо, що напередодні розгорівся гучний скандал довкола першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна, який заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.
Він робив резонансні заяви про Донбас і до цього, а 30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах Тристоронньої контактної групи. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками й коментарями Фокіна.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Зокрема, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів.
Фокін також послідовно відстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і не раз заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької і Луганської областей, які зараз перебувають під російською окупацією.
Крім того, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента з вимогою звільнити Фокіна.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав відсторонити Фокіна від переговорів щодо Донбасу.
Незабаром відреагував і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Фокін не винен у договорах, які раніше підписувала Україна, але зазначив, що заяви першого прем'єра не виправдовують його.