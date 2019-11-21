''Морально натиснув'': ГПУ дала спростування щодо "нардепа-педофіла" після дзвінка Богдана

Генеральна прокуратура України могла спростувати слова Генпрокурора Руслана Рябошапки у справі про можливу судимість нардепа "Слуги народу" після дзвінка глави Офісу президента Андрія Богдана.

Про це OBOZREVATEL розповіли власні джерела. За словами співрозмовника видання, одразу після того, як Рябошапка привселюдно підтвердив судимість нардепа Романа Іванісова за педофілію, йому подзвонив Андрій Богдан.

"Це спростування ГПУ з'явилося після того, як Богдан набрав Рябошапку і вступив із ним у комунікаційний контакт. Морально натиснув на нього. Рябошапка в результаті виглядає безглуздо аж ніяк не через власну помилку, а на прохання саме глави ОП", – наголосило джерело.

Нагадаємо, глава ГПУ під час брифінгу 20 листопада підтвердив наявність погашеної судимості у Іванісова. Він прямо сказав, що судимість була законно погашена, тому сам нардеп від "Слуги" наразі несудимий.

Роман Іванісов

Буквально за кілька годин офіційний сайт ГПУ спростував слова керівника. У відомстві заявили, що інформація, озвучена Рябошапкою, є не підтвердженою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Спливла інформація про те, що народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.

Сам народний депутат ці факти спростував, назвавши їх "чорнухою", на яку були витрачені великі гроші. Також він опублікував у Facebook фотокопію довідки про відсутність судимості.

Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною, а також розкрив подробиці перебування чоловіка за ґратами, зазначивши, що судимість була погашена законним шляхом.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, якщо інформація підтвердиться, то Іванісову "буде не місце у партії".

Президент Володимир Зеленський же пообіцяв, якщо інформація про судимості Іванісова підтвердиться, то він змусить його скласти мандат і залишити Верховну Раду.

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