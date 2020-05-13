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14 травня • оновлено в 17:09
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Сегодня оказалось, что президент-то – голый!

98.8т
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Безвременно, безвременно, на кого ж ты нас покинуло... Сегодня, после долгой болезни в украинской политике окончательно скончалось монобольшинство "слуг народа". Президент Зеленский сегодня приехал в Раду, попросил поддержку своей фракции в голосовании за антиКоломойский закон, но сумел получить поддержку только 200 депутатов! И оказалось, что президент-то - голый! Народ Украины дал Зеленскому уникальный шанс изменить страну - абсолютное доверие, чтобы не было никаких жалоб, что, мол, нет полномочий. Но вместо подбора профессионалов с принципами, ценностями и репутацией, Зеленский бездарно раздал народное доверие ноунэймам, как ему казалось. Раздал квоты в списке своим друзьям и спонсорам, которые попродавали места в обмен на чьи-то личные интересы и в ряде случаев - за деньги, кому попало, и этими "кто попало" снова оказались олигархи, контрабандисты и т.д., которые и стали настоящими хозяевами "слуг".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Сегодня Зеленский потерял монобольшинство. АнтиКоломойский закон был добыт голосами фракций Порошенко и Вакарчука - прямых оппонентов действующей власти. Президент по сути утратил монополию на проведение самостоятельной политики, он обречен на постоянный поиск коалиций также, как и его предшественники. И мы еще не знаем, что Зеленский отдал в обмен на эти 200 голосов. Вполне вероятно, что это снятие руководства Нацбанка, а может и раздача других кусков власти, посмотрим.

Сегодня оказалось, что президент-то – голый!

Всего год. И еще держится рейтинг, но даже собственные депутаты готовы его обрушить, накануне местных выборов "Слуги" стали относиться к своему вождю как к "хромой утке", они не сомневаются, что рейтинг Зеленского будет продолжать падать - и они готовы помогать этому падению. И остановить обвал роликами в инстраграме у Зеленского не получится - надо делать реальные реформы, надо управлять государством, а не играть роль в декорациях.

А я вспоминаю интервью с Коломойским 27 августа 2019-го - он это все предвидел:

"- Как долго проживет такая большая и такая хаотично собранная фракция в 254 голоса?

- Когда большевики все позапрещали, порасстреливали, что у них сразу началось? И правый уклон, и левый уклон, и рюминцы и троцкисты и бухаринцы. В странах со слабыми демократическими традициями, монополизация экономики приводит к монополизации и в межпартийной борьбе. Поэтому сколько бы партий не было у нас – получается КПСС: Слуга народа, Партия регионов, Наша Украина. Потому что Леонид Данилович как говорил всегда? Всех много, а всего мало, всего на всех не хватит. То, что эту фракцию покинут разные группы и члены – это 100%. Вопрос – в каком количестве и к чему это приведет. Я не верю, что люди пошли туда за воплощением идеалов. Сколько у нас зарплата народного депутата?

- 30 тысяч гривен.

- Я не верю, что 254 человека пошли за 30 тысячами. Не верю.

- Сколько депутатов может отколоться?

- Под риском выхода где-то до 100 человек. "Паршивыми овцами" будут прежде всего бизнесмены.

- Если выйдет 100, конфигурация власти поменяется неузнаваемо.

- Тогда через год в Украине будут новые выборы - даю свой прогноз. Только уже на базе полностью пропорциональной системы.

- Что может стать главной причиной досрочных выборов?

- Только одно - если "слуги народа" начнут бл..довать. А они будут точно бл..довать, вопрос в масштабах. И это нормальный человеческий процесс осознания, зачем вы пришли в парламент" .

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Pánova Lidia
Pánova Lidia
Про те що він голий отой якби король чи паяц я казала ще рік тому. Я дивувалась де у наших людей була голова коли вони обирала собі дурня у президенти. Мені було невтямки, як можна дозволити керувати державою кухарці, перукарю, ресторатору, фотографу і різному єрмаковсько- зеленому лайну? Не розумію досі.
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
А фото с преЗЕрв...дентом сильно приукрашенное. В нынешней суровой действительности, ему больше подошёл бы туалетный стульчак. Пусть бы на нём сидел и корчил умные рожи.
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хiлай вiктор
хiлай вiктор
"- Как долго проживет такая большая и такая хаотично собранная фракция в 254 голоса?" Вопрос уже стоит - Как долго проживет Украина? МВФ деньги дает, но только на погашение процентов за ранее взятые кредиты. Все точка, денег в казне нет и не будет. Не будет социальной поддержки бедного населения, не будет пенсий и денег на зарплату бюджетникам. Докерувались.
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