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20 вересня • оновлено в 19:01
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Монобільшість у Раді ухвалила законопроєкт про зброю ЗСУ в особливий період

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Монобільшість президентської партії "Слуга народу" і представники інших політичних сил у Верховній Раді України прийняли за основу у першому читанні проєкт закону № 1224 про застосування Збройними силами техніки і зброї в особливий період.

Відповідне рішення підтримали 278 народних депутатів.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

"Кореспондент"

Так, проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройних Сил України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період передбачає:

  • законодавче закріплення права з'єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України на застосування бойової техніки і зброї в період до введення воєнного стану і після його припинення або скасування шляхом внесення змін до назви і частини першої статті 1-1 Закону України "Про Збройні Сили України" ;

  • вилучення частини дев'ятої статті 5 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" і доповнення статті 13 цього Закону новими частинами щодо застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту працівниками підрозділів воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту, а також зброї військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту.

При цьому було прийнято рішення скоротити на половину терміни підготовки законопроєкту до розгляду в другому читанні.

Монобільшість у Раді ухвалила законопроєкт про зброю ЗСУ в особливий період
Монобільшість у Раді ухвалила законопроєкт про зброю ЗСУ в особливий період
Монобільшість у Раді ухвалила законопроєкт про зброю ЗСУ в особливий період
Монобільшість у Раді ухвалила законопроєкт про зброю ЗСУ в особливий період
Монобільшість у Раді ухвалила законопроєкт про зброю ЗСУ в особливий період
Монобільшість у Раді ухвалила законопроєкт про зброю ЗСУ в особливий період

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до Верховної Ради України внесли законопроект, який передбачає зняття відповідальності з осіб, причетних до пособництва терористам "Л/ДНР".

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Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Пигин Макс
Пигин Макс
Киев официально выдал ВСУ лицензию на отстрел нерабов. Примите наши поздравления!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
руденко евгений, Молодец, держи лайк!
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руденко евгений
руденко евгений
Пигин Макс, принимаем...
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