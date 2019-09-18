Монобільшість у Раді остаточно спростила роботу Антикорупційного суду

Монобільшість президентської партії "Слуга народу" і представники інших політичних сил у Верховній Раді України проголосували в другому читанні проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку його роботи).

Законопроєкт підтримали 323 нардепи під час пленарного засідання парламенту в середу, 18 вересня, щоб прискорити роботу суду і уникнути ризику заморозки його діяльності через передачу занадто великої кількості справ.

Підсумки голосування про ВАСУ Скріншот відео

Підсумки голосування про ВАСУ Скріншот відео

Документом передбачено, що:

підсудність Вищого антикорупційного суду як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань із дня початку роботи цього суду (крім кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюється або здійснювалося Національним антикорупційним бюро України і закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).

До Вищого антикорупційного суду передаються всі кримінальні провадження, досудове розслідування в яких завершено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та судовий розгляд яких судами першої, апеляційної інстанцій не завершено до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.

Всі клопотання і обвинувальні акти у цих справах подаються слідчим суддям ВАСУ, апеляційні скарги – до Апеляційної палати ВАСУ.

Якщо справи не розглянуті в першій і апеляційній інстанції до набуття чинності цим законом, такі провадження передаються у ВАСУ для розгляду в установленому порядку.

Верховна Рада

"Ухвалення проєкту Закону України дозволить забезпечии ефективний судовий розгляд у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів у розумні терміни й усуне ризики надмірного навантаження на суддів Вищого антикорупційного суду", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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