За обилием новостей о “формуле Штайнмайера”, а также "рукоблудии" Ильи Кивы, мы пропустили очень показательную новость. “Слуга народа” сталкивается с первыми проблемами и не всегда может найти голоса под свои законопроекты.

Что произошло?

В пятницу, 4 октября, Верховная Рада утвердила программу работы правительства на 5 лет. Да-да, именно такие долгоидущие планы строит Кабмин Алексея Гончарука.

С одной стороны это очень хорошо — стратегическое планирование наше все. С другой — просто вдумайтесь в эти цифры.

ВВП через 5 лет должно вырасти на 40%. Инвестиции на 50 миллиардов, дополнительно 1 миллион рабочих мест, все основные дороги (24 тысяч километров) будут приведены в “хорошее состояние”. Там много интересных моментов, и детальнее он них можно прочитать здесь.

Нардепы в кулуарах парламента смеясь называют членов Кабмина “сказочниками”. И, возможно, именно поэтому программа правительства не набрала нужное количество голосов “Слуги народа”.

“За” проголосовали лишь 225 человек… При необходимых 226, минимум. Всех спасли внефракционные мажоритарщики — 5 голосов и нардепы от группы “За будущее” 6 голосов. Итого — 236 “за”.

Какова обстановка во фракции?

Получается, что за показательное голосование по плану работы правительства не проголосовали 26 "слуг народа". И часть этих людей могут входить в группу влияния Игоря Коломойского.

Открыв сайт парламента можно увидеть, что отсутствовали или вообще проигнорировали голосование нардепы Александр Дубинский (фронтмен группы), Игорь Фрис, Александр Матусевич, Максим Бужанский, Эдуард Прощук.

Часть людей из фракции СН попросту находилась в командировке в Марракеше, Морокко (на Парламентской Ассамблеи ОБСЕ) — нардепы Владимир Воронов, Павел Фролов, Никита Потураев, Вадим Галайчук.

Делегация Верховной Рады на Ассамблеи ОБСЕ 4-6 октября Facebook: Павел Фролов

При этом парадоксальная ситуация, часть людей из орбиты бизнесмена во фракции СН не голосовали за план Кабмина, а другие люди из орбиты Коломойского в группе "За будущие" отдали свои голосова "за". Это Ирина Констанкевич, Тарас Батенко, Виктор Бондар, Дмитрий Лубинец.

Голосование группы "За будущее" Скриншот

К чему этот парадокс? Источники OBOZREVATEL поясняют, влияние днепропетровского бизнесмена во фракции сохраняется, но между различными группами внутри СН идет борьба.

Сейчас их можно условно поделить на несколько секторов: группы бизнесмена приближенного к Владимиру Зеленскому Ильи Павлюка (самая крупная, около 70 нардепов), Коломойского (до 30 человек), "Квартала" (до 20 человек), а также группы главы МВД Арсена Авакова, спикера Рады Дмитрия Разумкова, премьер-министра Алексея Гончарука.

Также во фракции есть часть людей, которая ориентирована напрямую на Офис президента.

Примечателен на этом фоне и конфликт вокруг Александра Дубинского. На самом деле напряженность между ним и главой фракции Давидом Арахамией возникала и ранее, но сейчас достигла публичной плоскости.

Дубинский назвал свою же фракцию “Слугой МВФ”, Арахамия в ответ посоветовал Дубинскому продать свои автомобили для погашения кредитов. По слухам, у блогера в собственности порядка 10 автомобилей.

Как уже сказано выше, внутри фракции бурлит. Если еще полтора месяца назад по итогам нескольких дней в Трускавце OBOZREVATEL писал, что большинство нардепов совсем не понимают, что и как происходит — то сейчас ситуация кардинально изменилась.

Отнюдь не все "слуги народа" готовы терпеть постепенную монополизацию власти Офисом президента. Отмена неприкосновенности, продвижение идеи императивного мандата (забрать корочку могут у любого), прослушка со стороны ГБР, НАБУ, СБУ и так далее.

Список прямых и косвенных обтяжек со стороны ОП можно продолжать.

Именно поэтому отдельные подгруппы внутри "Слуги" устраивают ситуативные демарши. Отказываются голосовать за проекты законов коллег и президента. Продвигают свою повестку и собственные инициативы. Возмущаются отсутствием коммуникации с президентом лично, а также тем фактом, что большинство информации узнают лишь со СМИ.

Руководители теневых групп двигают людей на "козырные" места, платят лоббистам и продвигают "нужные" законопроекты. Отдельная борьба пройдет и за кресло главы партии СН. Нышений руководитель Дмитрий Разумков после избрания на должность спикера парламента сложит свои полномочия уже в конце октября. На его место есть сразу несколько претендентов из разных групп влияния.

Владимир Зеленский

Недовольство растет, но пока оно не критично. Сейчас все держится на одном простом и очевидном плацдарме — высоком доверии к президенту со стороны украинцев.

Именно карт-бланшем, который дает Зеленскому право назвать абсолютно любого человека в стране "розбійником" и ему поверят 71% населения. Не разбираясь прав президент, или нет.

Именно рейтинг Зеленского и удерживает "Слугу народа" от больших и масштабных конфликтов. Правда, сможет ли президент сдерживать натиск нардепов тогда, когда его рейтинг упадет за отметку 50%? Думаю, вопрос риторический.

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