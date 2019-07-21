Монокоаліція "Слуги народу": соціологи дали прогноз

Президентська партія "Слуга народу" має шанси взяти більшість у Верховній Раді і створити монокоаліцію.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, зазначивши, що все буде залежати від результатів виборів в одномандатних округах.

"40% голосів достатньо, щоб створити коаліцію, але тільки за умови, що такий відсоток вони наберуть по мажоритарці, а це нікому невідомо", – пояснив соціолог.

Трохи менше впевнений у можливості створення коаліції тільки з однієї партії директор Центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук:

"Якщо дивитися на ті дані, то ні. Вони не набирають 50%+. Хоча тут питання в одномандатних округах. Якщо буде така ж пропорція, як і за списками, то їм потрібно буде створювати коаліцію з якоюсь іншою силою", – вважає соціолог, додаючи, що "зараз ймовірність того, що вони створять монокоаліцію виглядає не настільки впевненою".

"Слуга народу" 24 Канал

Щодо партій, які набирають приблизно 5% голосів, політсила Святослава Вакарчука "Голос" точно проходить в парламент, ще шанси у "Сили і честі" і навіть в "Оппоблока".

"Взагалі результати екзит-полів не враховують 6% населення, з них 4% це ті, хто голосують вдома, ще 2% – спецділянки і зарубіжні голосування. І якщо з них дадуть "Силі і честі" або "Оппоблоку" кілька відсотків, то можливість є", – сказав Паніотто.

За прогнозами обох соціологів, явка на позачергових виборах до ВРУ буде приблизно відповідати явці минулих виборів до парламенту в 2014 році.

"Відповідно до соцопитувань, 49% людей сказали, що точно прийдуть, і близько 20% – швидше за все прийдуть. Але такого ніколи не буває, як правило з тих, хто вагається, приходить дуже мало. Тобто, за даними у нас виходить 79%, а прийде 50-55%. І взагалі, явка на парламентські вибори завжди менше, ніж на президентських, де в цьому році явка становила 62%", – розповів директор КМІС.

"Явка не перевищить показники минулих парламентських виборів (52,4% – Ред.)", – додав Дмитрук.

Як писав OBOZREVATEL, явка на позачергових виборах до Верховної Ради станом на 12:00 неділі склала 19,24%. Згідно з інформацією на сайті ЦВК, відомості надійшли з 195 виборчих округів.

Як проходять позачергові вибори до Верховної Ради України ви можете дізнатися тут.

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